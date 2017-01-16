Spiker Caner Karaer Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

Ä°stanbul SarÄ±yer'de trafiÄŸin durduÄŸu anda karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan haber spikeri Caner Karaer'e otobÃ¼s Ã§arptÄ±.

Ä°stanbul SarÄ±yer'de Ä°ETT otobüsünün, haber spikeri Caner Karaer'e çarpma anÄ± güvenlik kameralarÄ±nca anbean kaydedildi.SarÄ±yer Åžehit Mithat YÄ±lmaz Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda, karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geçmek isteyen haber spikeri Caner Karaer'e Ä°ETT'ye ait bir otobüs çarptÄ±. Haber spikeri Karaer kazanÄ±n ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken kazanÄ±n görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.

YOLA SAVRULMUÅž

Güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±yan görüntülerde haber spikeri Caner Karaer trafik aktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geçmek istiyor. Bir anda yola çÄ±karak karÅŸÄ±ya geçmeye çalÄ±ÅŸan Karaer'e o sÄ±rada seyir halinde olan bir otobüs çarpÄ±yor. Karaer, çarpmanÄ±n etkisiyle yola savruluyor. ArdÄ±ndan olayÄ± gören vatandaÅŸlar Karaer'in yanÄ±na koÅŸarak yardÄ±m ediyor.