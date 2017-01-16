DÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ± bakÄ±n ne taÅŸÄ±yormuÅŸ

DÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ã¶zel ve deÄŸerli kargo, tehlikeli madde, kolay bozulan ve deÄŸer kaybÄ±na uÄŸrayan mallar taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

BiÅŸkek HavalimanÄ±'na iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda düÅŸen ACT HavayollarÄ±'na ait Boeing 747-400F tipi (Jumbo jet) kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n, binalarÄ±n üzerine vurarak düÅŸmesi sonucu 37 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Merkezi Pendik Kurtköy'de olan ACT HavayollarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:"16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong BiÅŸkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil iÅŸaretli uçaÄŸÄ±mÄ±z sabah 01: 20 de, BiÅŸkek'e iniÅŸte bilinmeyen nedenle pist baÅŸÄ±na düÅŸmüÅŸtür. Dört kiÅŸilik ekibimizin son durumu hakkÄ±nda net bilgilere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda tekrar bilgi verilecektir"

"ÖZEL VE DEÄžERLÄ° KARGOLARI" TAÅžIYORLARMIÅž

Türk Sivil HavacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimlerinden olan ve ÅŸirketin çoÄŸunluk hissesinin sahibi Yavuz Çizmeci, DaÄŸlar Çizmeci'nin ortaklÄ±ÄŸÄ±ndaki ACT Hava yollarÄ± 2004 yÄ±lÄ±nda kuruldu. 2011 yÄ±lÄ±nda Çinli HNA Group, ACT HavayollarÄ±nÄ±n hisselerinin yüzde 49'unu satÄ±n aldÄ±. Hisselerinin yüzde 50,9'u Çizmeci'de, yüzde 0,9'u da diÄŸer Türk ortaklarÄ±nda olan ACT HavayollarÄ±nÄ±n markasÄ± myCARGO olarak deÄŸiÅŸti. Filosunda 8 uçak bulunan my CARGO dünyanÄ±n her tarafÄ±na yük taÅŸÄ±yabilmekte. Afganistan'da Kabil, Kandahar ve Bagram; Irak'ta Basra ve BaÄŸdat gibi çeÅŸitli bölge ve ÅŸehirlere de sayÄ±sÄ±z charter uçuÅŸ gerçekleÅŸtiriyor. Özel Kargo, DeÄŸerli Kargo, Tehlikeli Madde, Kolay bozulan, çürüyen, deÄŸer kaybÄ±na uÄŸrayan mallar, CanlÄ± Hayvan ve Ä°nsani YardÄ±m Malzemeleri gibi kargolarÄ± taÅŸÄ±yan my CARGO Türk Sivil HavacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ilk kez Boeing 747 (Jumbo jet) uçaÄŸÄ± getirmiÅŸti.

THY GENEL MÜDÜRÜ BAÅžSAÄžLIÄžI DÄ°LEDÄ°

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal EkÅŸi'de twetter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada üzüntülerini belirterek, " KÄ±rgÄ±zistan'da ACT HavayollarÄ±'na ait kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz" dedi.