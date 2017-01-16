DÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n sahipleriyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay

BiÅŸkek'te yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n sahipleri aynÄ± zamanda 2007 yÄ±lÄ±nda Isparta'da dÃ¼ÅŸerek 57 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybeden bir kaza daha yaÅŸamÄ±ÅŸ.

ACT Hava YollarÄ± A.Åž'ye ait kargo uçaÄŸÄ± sabah saatlerinde BiÅŸkek yakÄ±nlarÄ±nda evlerin üzerine düÅŸtü. Uçakta bulunan 4 kiÅŸi ile, evlerde bulunan çok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor. Bu sabah düÅŸen kargo uçaÄŸÄ± ile 2007'de Isparta'da düÅŸen ve 57 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi uçak ile ilgili önemli bir ayrÄ±ntÄ±nÄ±n bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. ACT Hava YollarÄ± ÅŸirketinin yüzde 49'u Çinli HNA Grubu'na ait.

ISPARTA'DA DÜÅžEN UÇAK Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° YARGILANDI

Kalan yüzde 51 hisse ise Yavuz Çizmeci ve DaÄŸlar Çizmeci'ye ait. 2007 yÄ±lÄ±nda düÅŸen uçaÄŸÄ±n kiralandÄ±ÄŸÄ± ÅŸirket ise Dünyaya BakÄ±ÅŸ Hava TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž'ydi. Bu ÅŸirketin ortaÄŸÄ± da Yavuz Çizmeci'ydi. Isparta'daki uçak faciasÄ± sonrasÄ± açÄ±lan davada Yavuz Çizmeci'ye verilen 11 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±nÄ± YargÄ±tay onamÄ±ÅŸtÄ±.

ACT HAVAYOLLARI AÇIKLAMA YAPTI

ACT HavayollarÄ± açÄ±klamasÄ±nda Hongkong - BiÅŸkek seferi yapan TC-MCL tescil iÅŸaretli uçaÄŸÄ±n BiÅŸkek'e iniÅŸte bilinmeyen nedenle pist baÅŸÄ±na düÅŸtüÄŸü belirtildi. AçÄ±klamada, "Dört kiÅŸilik ekibimizin son durumu hakkÄ±nda net bilgilere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda tekrar bilgi verilecektir" denildi.