Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/01/2017 11:23

DÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n sahipleriyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay


BiÅŸkek'te yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n sahipleri aynÄ± zamanda 2007 yÄ±lÄ±nda Isparta'da dÃ¼ÅŸerek 57 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybeden bir kaza daha yaÅŸamÄ±ÅŸ.

ACT Hava YollarÄ± A.Åž'ye ait kargo uçaÄŸÄ± sabah saatlerinde BiÅŸkek yakÄ±nlarÄ±nda evlerin üzerine düÅŸtü. Uçakta bulunan 4 kiÅŸi ile, evlerde bulunan çok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor. Bu sabah düÅŸen kargo uçaÄŸÄ± ile 2007'de Isparta'da düÅŸen ve 57 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi uçak ile ilgili önemli bir ayrÄ±ntÄ±nÄ±n bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. ACT Hava YollarÄ± ÅŸirketinin yüzde 49'u Çinli HNA Grubu'na ait.

ISPARTA'DA DÜÅžEN UÇAK Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° YARGILANDI

Kalan yüzde 51 hisse ise Yavuz Çizmeci ve DaÄŸlar Çizmeci'ye ait. 2007 yÄ±lÄ±nda düÅŸen uçaÄŸÄ±n kiralandÄ±ÄŸÄ± ÅŸirket ise Dünyaya BakÄ±ÅŸ Hava TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž'ydi. Bu ÅŸirketin ortaÄŸÄ± da Yavuz Çizmeci'ydi. Isparta'daki uçak faciasÄ± sonrasÄ± açÄ±lan davada Yavuz Çizmeci'ye verilen 11 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±nÄ± YargÄ±tay onamÄ±ÅŸtÄ±.

ACT HAVAYOLLARI AÇIKLAMA YAPTI

ACT HavayollarÄ± açÄ±klamasÄ±nda Hongkong - BiÅŸkek seferi yapan TC-MCL tescil iÅŸaretli uçaÄŸÄ±n BiÅŸkek'e iniÅŸte bilinmeyen nedenle pist baÅŸÄ±na düÅŸtüÄŸü belirtildi. AçÄ±klamada, "Dört kiÅŸilik ekibimizin son durumu hakkÄ±nda net bilgilere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda tekrar bilgi verilecektir" denildi. 

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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, referandum tarihiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, "Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda referanduma gidilecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


37 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi

BiÅŸkek'te yerleÅŸim alanÄ±na dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n 37 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu. KÄ±rgÄ±zistan'da bu nedenle bir gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi.


Hillary Clinton'un bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi emekli hava pilotu dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

Hillary Clinton'un Afganistan'daki baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi Emekli Hava Pilot TuÄŸgeneral KazÄ±m Ã–ndÃ¼l KÄ±rgÄ±zistan'da dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.