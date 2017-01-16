Hillary Clinton'un bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi emekli hava pilotu dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

Hillary Clinton'un Afganistan'daki baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Ã¶vgÃ¼yle bahsettiÄŸi Emekli Hava Pilot TuÄŸgeneral KazÄ±m Ã–ndÃ¼l KÄ±rgÄ±zistan'da dÃ¼ÅŸen TÃ¼rk kargo uÃ§aÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

KÄ±rgÄ±zistan'da düÅŸen Türk kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n pilotu Emekli Hava Pilot TuÄŸgeneral olan KazÄ±m Öndül'ün, askerlik görevinde bir hayli kariyerli ve baÅŸarÄ±lÄ± bir asker olduÄŸu belirtildi. Öndül, özellikle Afganistan'daki görevindeki baÅŸarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± dönemin ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton tarafÄ±ndan büyük övgüyle bahsedilmiÅŸti. 2003 yÄ±lÄ±nda Kabil'de bulunan Bagram HavalimanÄ±'na indiÄŸi sÄ±rada bir Türk subayÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Clinton, Afganistan'da görev yapan Türk askerinin üstün cesaret ve fedakarlÄ±kla görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Türkiye'nin bölgede oynadÄ±ÄŸÄ± aktif rol için teÅŸekkür etmiÅŸti. Öndül, Afganistan'daki UluslararasÄ± Güvenlik ve YardÄ±m Gücünün (ISAF) komutasÄ±nÄ± Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) üstlenmesinden sonra baÅŸkent Kabil'in uluslararasÄ± HavaalanÄ±'nÄ±n komutanlÄ±ÄŸÄ±na 2002 yÄ±lÄ±nda Pilot Kurmay Albay olarak getirilmiÅŸti.