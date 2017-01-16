BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, referandum tarihiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaparak, "Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda referanduma gidilecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Referandum tarihi için son dakika açÄ±klamasÄ± geldi. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tekliflerinin Meclis'te kabul edilmesi halinde olasÄ± referandum için tarih verdi. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, anayasa deÄŸiÅŸiklik görüÅŸmelerinin tamamlanmasÄ±ndan sonra nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda referandum yapÄ±labileceÄŸini söyledi. KurtulmuÅŸ, "Ä°lk turdaki sonuçlar ikinci turun aynasÄ±dÄ±r. Mümkün olan en kÄ±sa sürede referanduma gidilmesi gerekir. Zannediyorum ki mümkün olan en kÄ±sa sürede Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda referanduma gidilecektir." dedi.

"CHP MUHALEFET YAPACAÄžIM' DERKEN KENDÄ°NE ZARAR VERÄ°YOR"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, A Haber'de sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. KurtulmuÅŸ, Meclis'te muhalefetin engellemeleri hakkÄ±nda, "Muhalefetin kürsüyü iÅŸgal etmesi, milletvekilini Ä±sÄ±rmasÄ± kabul edilemez. 2. tur oylamalarÄ±nda muhalefet Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz. CHP, muhalefet yapacaÄŸÄ±m derken, bu görüntülerle kendilerine zarar veriyor" dedi.

"TÜRKÄ°YE REFERANDUMA GÄ°DÄ°YOR"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, erken seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili, "Meclis bu konuyu çözemezse erken seçime gidilir denildi. Åžu aÅŸamada erken seçimi telafuz etmenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Türkiye referanduma gidiyor" ifadelerini kullandÄ±.

"ADÄ°L ÖKSÜZ ESAS OÄžLAN DEÄžÄ°L"

Numan KurtulmuÅŸ, FETÖ'nün firari ismi Adil Öksüz'le ilgili de bilgi verdi. KurtulmuÅŸ, "Adil Öksüz'ün esas oÄŸlan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Adil Öksüz'ün peÅŸine takÄ±lÄ±nÄ±rak diÄŸer isimlerin üstü örtülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor" dedi.

REÄ°NA SALDIRISI

KurtulmuÅŸ, "Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n son derece planlÄ±, bir istihbarat örgütünün de içinde olduÄŸu bir eylem olduÄŸu ortada" dedi.

DÖVÄ°ZDEKÄ° DALGALANMA

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskÄ±sÄ±nÄ± aÅŸabilecek saÄŸlam yapÄ±ya sahip" diye konuÅŸtu.