Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polis kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼

Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen polisin ailesi, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almamasÄ± Ã¼zerine kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.
Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastÄ±nÄ±n faili Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gömüldü. Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde 19 AralÄ±k 2016 Pazartesi akÅŸamÄ± Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi, ailesi tarafÄ±ndan yasal süre dolmasÄ±na raÄŸmen teslim alÄ±nmayÄ±nca geçen hafta Adli TÄ±p Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.
KÄ°MSESÄ°ZLER MEZARLIÄžINA GÖMÜLDÜ
Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gömdü.
NE OLMUÅžTU
Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü'nde görevli olduÄŸu tespit edilen polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ, 19 AralÄ±k 2016'da Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen serginin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlemiÅŸti. Büyükelçi hayatÄ±nÄ± kaybederken saldÄ±rgan teslim olmayÄ±nca polis tarafÄ±ndan vurularak öldürülmüÅŸtü.