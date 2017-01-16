Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polis kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼

BiÅŸkek'e dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n THY'e ait olduÄŸunu iddia eden uluslararasÄ± medyaya TÃ¼rkiye'den tepki geldi. Avrupa Konseyi TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan BBC'nin ilgili haberini kÄ±nayarak, "BBC World yaptÄ±ÄŸÄ± yalan ve yanlÄ±ÅŸ haberle kÃ¼resel marka THY'ye leke sÃ¼rmeye ve gÃ¼ven duygusunu sarsmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.