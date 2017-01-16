Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/01/2017 13:20

Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren suikastÃ§Ä± polis kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼


Rusya'nÄ±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen polisin ailesi, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesini almamasÄ± Ã¼zerine kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastÄ±nÄ±n faili Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gömüldü. Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde 19 AralÄ±k 2016 Pazartesi akÅŸamÄ± Karlov'a suikast düzenledikten sonra emniyet güçlerince öldürülen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi, ailesi tarafÄ±ndan yasal süre dolmasÄ±na raÄŸmen teslim alÄ±nmayÄ±nca geçen hafta Adli TÄ±p Kurumu yetkililerince belediye ekiplerine teslim edildi.

KÄ°MSESÄ°ZLER MEZARLIÄžINA GÖMÜLDÜ

Ekipler, cenazeyi 13 Ocak Cuma günü kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gömdü.

NE OLMUÅžTU

Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü'nde görevli olduÄŸu tespit edilen polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ, 19 AralÄ±k 2016'da Çankaya Belediyesi ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen serginin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlemiÅŸti. Büyükelçi hayatÄ±nÄ± kaybederken saldÄ±rgan teslim olmayÄ±nca polis tarafÄ±ndan vurularak öldürülmüÅŸtü.

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KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan uÃ§ak pilot hatasÄ±ndan dolayÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ iddiasÄ±

Bu sabah saatlerinde BiÅŸkek'te yerleÅŸim yerlerinin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammetkali Abulgaziev'den aÃ§Ä±klama geldi.


THY yalanÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren uluslararasÄ± medyaya TÃ¼rkiye tepki gÃ¶sterdi

BiÅŸkek'e dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n THY'e ait olduÄŸunu iddia eden uluslararasÄ± medyaya TÃ¼rkiye'den tepki geldi. Avrupa Konseyi TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan BBC'nin ilgili haberini kÄ±nayarak, "BBC World yaptÄ±ÄŸÄ± yalan ve yanlÄ±ÅŸ haberle kÃ¼resel marka THY'ye leke sÃ¼rmeye ve gÃ¼ven duygusunu sarsmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.


Darbe giriÅŸiminde 700 harbiyeliyi kullanacaklardÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili sÃ¼ren soruÅŸturmada, 700'e yakÄ±n Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde Ankara'da kullanÄ±lmak Ã¼zere otobÃ¼sler ile Isparta'dan sevk etmek istedikleri Isparta Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.