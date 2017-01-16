Darbe giriÅŸiminde 700 harbiyeliyi kullanacaklardÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili sÃ¼ren soruÅŸturmada, 700'e yakÄ±n Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisinin darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde Ankara'da kullanÄ±lmak Ã¼zere otobÃ¼sler ile Isparta'dan sevk etmek istedikleri Isparta Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Isparta Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi planlarÄ± çerçevesinde Isparta'yÄ± kontrol altÄ±na almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen eski Terörizmle Mücadele EÄŸitim ve Tatbikat Merkezi KomutanÄ± TuÄŸgeneral Mustafa Kurutmaz ile Erkan BaÅŸkanÄ± Orhan YÄ±lmaz'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 ÅŸüpheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 133 sayfalÄ±k iddianame, Isparta 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

700'E YAKIN HARBÄ°YELÄ°, DARBE TEÅžEBBÜSÜNDE KULLANILACAKTI

Ä°ddianamede, EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda kursiyer olarak bulunan 700'e yakÄ±n Kara Harp Okulu öÄŸrencisinin darbe teÅŸebbüsünde Ankara'da kullanÄ±lmak üzere otobüsler ile Isparta Süleyman Demirel HavaalanÄ±'na sevk edilerek buradan da Ankara'ya hava yoluyla sevk edilmek istendikleri ifade edildi.

HARBÄ°YELÄ°LERÄ° HAVA YOLUYLA ANKARAYA'YA GÖNDERECEKLERDÄ°

FETÖ'nün örgüt faaliyetleri, hiyerarÅŸik yapÄ±lanmasÄ±, stratejisi, yöntemi, paralel devlet kurma çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve mali yapÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, EÄŸirdir DaÄŸ Komando Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda kursiyer olarak bulunan 700' e yakÄ±n Kara Harp Okulu öÄŸrencisinin Ankara'da darbe teÅŸebbüsünde kullanÄ±lmak üzere otobüsler ile Isparta Süleyman Demirel HavaalanÄ±na sevk edilerek buradan da Ankara'ya hava yoluyla sevk edilmek istendikleri ifade edildi.

KONVOYU VATANDAÅžLAR DURDURDU

Ä°ddianamede, 15 Temmuz gecesi cuntacÄ±larÄ±n sözde sÄ±kÄ± yönetim direktifiyle Isparta sÄ±kÄ±yönetim komutan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görevlendirilen Garnizon KomutanÄ± Mustafa Kurutmaz'Ä±n emriyle EÄŸirdir Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki harbiyeli öÄŸrencileri alarak Süleyman Demirel HavalimanÄ±'na oradan da Ankara'ya havayoluyla sevk edilmek üzere 10 minibüsün yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ancak konvoyun emniyet ekipleri tarafÄ±ndan durdurularak geçiÅŸlerine izin verilmediÄŸi, ilerlemek istenirse ateÅŸ edileceÄŸi, o noktaya halkÄ±n da gelmesiyle konvoyun geri dönmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AyrÄ±ca EÄŸridir'den çÄ±kan 127 harbiyeliyi taÅŸÄ±yan 5 sivil ve 1 askeri minibüsün polis ekipleri ve halkÄ±n durdurmasÄ±yla engellendiÄŸi de ifade edilirken, havalimanÄ±na uçak iniÅŸlerinin engellenmesi için pist üzerine kamyonlarÄ±n konulduÄŸu, havayoluyla Ankara'ya götürülemeyeceÄŸi anlaÅŸÄ±lan harbiyelilerin Terörizmle Mücadele EÄŸitim ve Tatbikat KomutanlÄ±ÄŸÄ±na yönlendirilip buralardaki koÄŸuÅŸlarda kaldÄ±klarÄ±na dikkat çekildi.

SUÇTAN KURTULMAK Ä°ÇÄ°N EMÄ°RÄ°N YANLIÅž ANLAÅžILDIÄžINI SÖYLEDÄ°LER

Sözde sÄ±kÄ± yönetim direktifi uyarÄ±nca Kurutmaz'Ä±n valilik ve belediyenin ele geçirilmesi amacÄ±yla emir verdiÄŸi, valiliÄŸe 100 metre mesafede bulunan askeri gazino ve orduevinden valiliÄŸin, belediyeye 100 metre mesafede olan askeri lojmanlardan belediyenin ele geçirilmesi amaçlandÄ±ÄŸÄ± iddianamede yer aldÄ±. Yine Ankara ve Ä°stanbul'un, takviye planÄ± çerçevesinde takviye edilmesi talimatÄ± doÄŸrultusunda Ankara'daki cuntacÄ±larla yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler sonrasÄ± KolluÄŸun Toplumsal Olaylarda DeÄŸerlendirilmesi (KOKTOD) kapsamÄ±nda hazÄ±rlÄ±k yapÄ±larak Ankara' ya gönderilmek üzere asker elbiseli, silahlÄ±, çelik yelekli, kompozit baÅŸlÄ±klÄ±, birlikler hazÄ±rlanmasÄ± emrini verdiÄŸi ve bu birlikleri Ankara'ya götürecek otobüslerin hazÄ±r bekletildiÄŸi kaydedildi. Ä°ddianamede, hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±lÄ±rken saat 08.50' de gelen mesajda gece gelen sÄ±kÄ±yönetim direktifinin geçersiz olduÄŸunun belirtilmesi ve ülke çapÄ±nda darbe giriÅŸiminin kontrol altÄ±na alÄ±nmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine ÅŸüphelilerin suçtan kurtulmak için emrin yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek valiliÄŸin yardÄ±m istemesi üzerine onun emrine girilmesi ve de Ankara'da darbe karÅŸÄ±tÄ± birliklere destek için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± süsü verilmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

16 TEMMUZ SABAHI, DARBEYÄ° BAÅžARIYA ULAÅžTIRMAK Ä°ÇÄ°N ÇALIÅžIYORLARDI

Ä°ddianamede, Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek KomutanÄ± tutuklu sanÄ±k Metin Ä°yidil'in 16 Temmuz sabahÄ± 07.09'da Isparta Valisi Åžehmus GünaydÄ±n'Ä± arayarak, harbiyelilerin Ankara' ya gönderilmesine izin verilmesini istediÄŸi, ancak Valinin bunu reddettiÄŸi, ÅŸüphelilerin bu saat itibariyle bile halen darbeyi gerçekleÅŸtirmeye yönelik ümitlerinin ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ankara'ya sevki istenilen harbiyelilerin kritik noktalarda görev yapacaÄŸÄ±, Harbiyelileri Ankara'ya taÅŸÄ±mak amacÄ±yla 3 kasa tipi uçak ve bu uçaklara refakat edecek bir F-16 görevlendirildiÄŸi, havaalanÄ±nÄ±n iÅŸ makineleri ile kapatÄ±lmasÄ± sonuncu uçaklarÄ±n bir kaç kez sorti yaptÄ±ktan sonra ayrÄ±ldÄ±klarÄ± da belirtildi.

''BU MESAJDA YAZAN HÄ°ÇBÄ°R TALÄ°MATI UYGULAMAYACAÄžIM''

Ä°ddianamede davada tanÄ±k olarak dinlenecek o dönem Isparta Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Ä°smail Cömert'in ifadeleri de yer aldÄ±. OlayÄ± öÄŸrendikten sonra Kurutmaz'Ä± arayarak FETÖ'nün darbe giriÅŸiminde bulunduÄŸunu söylemesine raÄŸmen Kurutmaz'Ä±n telefonda bir ÅŸey söylemediÄŸini ve buna ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±n belirten Cömert, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na giderken Kurutmaz'Ä±n kendini arayÄ±p nerede olduÄŸunu sorduÄŸunu bu sÄ±rada telefonunun kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sözde sÄ±kÄ± yönetim bildirisini okuduÄŸunda bunun FETÖ unsurlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayarak kendi birliÄŸinde önlem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra Terörizmle Mücadele EÄŸitim ve Tatbikat KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gittiÄŸini söyleyen Cömert, Kurutmaz'a "Bu paralel yapÄ±nÄ±n iÅŸi, mesajda yazan hiçbir talimatÄ± yapmayacaÄŸÄ±m, bana bunu kimse yaptÄ±ramaz, uygulayacaksanÄ±z gerekirse sizinle çatÄ±ÅŸÄ±rÄ±m" dediÄŸini iletti.

''SÄ°LAHSIZ ASKERÄ° ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N ANKARA'YA GÖNDERÄ°LECEÄžÄ°NÄ° ANLADIM''

Vali GünaydÄ±n ile alÄ±nacak tedbirleri görüÅŸmek üzere komutanlÄ±ktan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cömert, "Tümende 40 otobüs hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenince Kurutmaz'Ä± aradÄ±m. 'Harbiyelileri Ankara'ya yollamamÄ±z lazÄ±m' dedi. SilahsÄ±z askeri öÄŸrencilerin Ankara'ya destek mahiyetinde gönderileceÄŸini anlayÄ±p telefonu kapattÄ±m. Vali Beyin 'kargo uçaÄŸÄ± geliyor, gelirse ateÅŸ açacaÄŸÄ±z' demesi üzerine havaalanÄ±na kamyon, dozer konulmasÄ± halinde uçaklarÄ±n piste inemeyeceÄŸini söyledim ve Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gitmek için ayrÄ±ldÄ±m. Vali Beyle baÄŸlantÄ± kurarak EÄŸirdir Isparta karayolunun kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledim" dedi.

''GEREKÄ°RSE KENDÄ° TABANCAMLA VURURUM''

Bu sÄ±rada tümenden gelen emirleri uygulamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸini söyleyen Cömert, kendisini arayan Tümen KomutanÄ± Metin Akkaya'nÄ±n 'havaalanÄ±na giden yolun açÄ±lmasÄ± gerekiyor' demesi üzerine kendisine kesinlikle kÄ±ÅŸla dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmayacaklarÄ±nÄ± ve talimatlarÄ±nÄ± uygulamayacaklarÄ±nÄ± söylediÄŸini vurguladÄ±. Yine kendisini arayan Mustafa Kurutmaz'Ä±n da yolun açÄ±lmasÄ± yönündeki emrine ' yolu açmayacaklarÄ±nÄ±, yolda en az 10 bin vatandaÅŸÄ±n olduÄŸunu, gelinirse polisin de kendilerinin de ateÅŸ açacaklarÄ±nÄ± söylediÄŸini bu görüÅŸmeden sonra emniyeti arayÄ±p o yolda tedbir alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söylediÄŸini ifade etti. Jandarma KomutanÄ± Cömert'in EÄŸirdir Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberini veren ilçe jandarma komutanÄ±na da 'Benden baÅŸka kimsenin emrini dinlemeyeceksiniz. Sözde darbe emrinin uygulanmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayan birlik komutanÄ± olursa gerekirse kendi tabancamla vururum" dediÄŸi de iddianamede yer aldÄ±.

BÄ°RÇOK AYRI SUÇTAN YARGILANACAKLAR

Åžüphelilerin, anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya, TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs etmek ve silahlÄ± terör örgütüne üye olmak suçlarÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.