Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/01/2017 15:04

THY yalanÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren uluslararasÄ± medyaya TÃ¼rkiye tepki gÃ¶sterdi


BiÅŸkek'e dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n THY'e ait olduÄŸunu iddia eden uluslararasÄ± medyaya TÃ¼rkiye'den tepki geldi. Avrupa Konseyi TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Talip KÃ¼Ã§Ã¼kcan BBC'nin ilgili haberini kÄ±nayarak, "BBC World yaptÄ±ÄŸÄ± yalan ve yanlÄ±ÅŸ haberle kÃ¼resel marka THY'ye leke sÃ¼rmeye ve gÃ¼ven duygusunu sarsmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

BaÅŸta Reuters, AFP ve BBC olmak üzere birçok uluslararasÄ± yayÄ±n organÄ±nÄ±n KÄ±rgÄ±zistan'da düÅŸen Türk uçaÄŸÄ±nÄ±n, THY uçaÄŸÄ± olduÄŸunu duyurmasÄ±, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Söz konusu yayÄ±n organlarÄ± saatler sonra düzeltme yayÄ±mlayarak, uçaÄŸÄ±n ACT HavayollarÄ±'na ait olduÄŸunu belirtti. AK Parti Adana Milletvekili ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± Talip Küçükcan da BBC'nin ilgili haberini kÄ±nayarak, "BBC World yaptÄ±ÄŸÄ± yalan ve yanlÄ±ÅŸ haberle küresel marka THY'ye leke sürmeye ve güven duygusunu sarsmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

Ä°LK REUTERS DUYURDU

UluslararasÄ± basÄ±ndaki 'THY uçaÄŸÄ±' iddialarÄ±nÄ±n ilk kaynaklarÄ±ndan biri Reuters haber ajansÄ± oldu. Reuters, KÄ±rgÄ±z hükümetinden yetkililerin açÄ±klamalarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberini saat 06.00 sularÄ±nda geçti.Saat 07.30'da da AFP, düÅŸen uçaÄŸÄ±n THY'ye ait olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± ortaya attÄ±. Reuters saat 08.00'de haberini, uçaÄŸÄ±n ACT HavayollarÄ±'na ait olduÄŸunu belirterek güncelledi.

AFP 1 SAAT SONRA DÜZELTME YAYINLADI

AFP ise 10.30'da servis ettiÄŸi haberinden, 'THY' bilgisini çÄ±kardÄ± ve 11.45'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± düzeltmede, "KÄ±rgÄ±z hükümeti yanlÄ±ÅŸlÄ±kla uçaÄŸÄ±n THY'ye ait olduÄŸunu belirtti" ifadesini kullandÄ±.

BBC 6 SAAT YALANINI SÜRDÜRDÜ

Ä°ngiliz kamu yayÄ±n kuruluÅŸu BBC'nin internet sitesinin manÅŸetindeki haberde de "Hong Kong'dan kalkan THY uçaÄŸÄ± evlerin üzerine düÅŸtü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± atÄ±ldÄ±. Uzun süre manÅŸetten bu baÅŸlÄ±kla verilen haberdeki "THY iddiasÄ±" saatler sonra kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BBC'nin Twitter hesabÄ±ndan TSÄ° 07.35'te atÄ±lan tweet ise yaklaÅŸÄ±k altÄ± saat sonra silindi.

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