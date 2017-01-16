KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan uÃ§ak pilot hatasÄ±ndan dolayÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ iddiasÄ±

Bu sabah saatlerinde BiÅŸkek'te yerleÅŸim yerlerinin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammetkali Abulgaziev'den aÃ§Ä±klama geldi.

KÄ±rgÄ±zistan'da, ACT HavayollarÄ±'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n, baÅŸkent BiÅŸkek Manas HavalimanÄ±'na iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda düÅŸmesi sonucu 37 kiÅŸinin ölmesi üzerine "bir günlük ulusal yas" ilan edildi. KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Almazbek Atambaev'in 17 Ocak SalÄ± günü bir günlük yas ilan ettiÄŸi duyuruldu.

TÜRK KARGO UÇAÄžI BÄ°NALARIN ÜZERÄ°NE DÜÅžTÜ

ACT HavayollarÄ±'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçaÄŸÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'e iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda düÅŸtü. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden mürettebatÄ±n isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot Ä°brahim Gürcan DirancÄ±, Ä°kinci Pilot KazÄ±m Öndül ile Yükleme UzmanlarÄ± Melih Aslan ile Ä°hsan Koca öldü.

37 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°, 6 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

Uçakta 4 mürettebatÄ±n bulunduÄŸu belirtilirken KÄ±rgÄ±z makamlarÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre kazada çevre binalarda yaÅŸayanlar dahil toplam 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Dördü aÄŸÄ±r 6 kiÅŸi de olayda yaralandÄ±.

ÖNCE KAZAKÄ°STAN'A, SONRA HONG KONG'A UÇTU

Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan önceki gün kalkan TC-MCL tescilli Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçaÄŸÄ±, önce Kazakistan'da Astana'ya, oradan da Hong Kong'a uçtuBurada uçaÄŸÄ±, Kaptan Pilot Ä°brahim Gürcan DirancÄ±, Ä°kinci Pilot KazÄ±m Öndül ile Yükleme UzmanÄ± (Load Master) Melih Aslan ve Teknisyen Ä°hsan Koca teslim aldÄ±.

BÄ°ÅžKEK'E Ä°NÄ°ÅžÄ° SIRASINDA DÜÅžTÜ

Kargosunu alan uçak, yerel saatle bugün 01.10'da Hong Kong'tan BiÅŸkek'e gitmek üzere havalandÄ±. Uçak Türkiye saati ile 04.45'te BiÅŸkek HavalimanÄ±'na iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda radar baÄŸlantÄ±sÄ± kesildi. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken uçaÄŸÄ±n yanan enkazÄ± pist yakÄ±nlarÄ±nda bulundu.

ACÄ°L DURUM BÄ°LGÄ°SÄ° VERMEDÄ°LER

KÄ±rgÄ±z HavacÄ±lÄ±k Otoritesi'nden alÄ±nan bilgiye göre pilotlarÄ±n herhangi bir acil durum bilgisi vermedikleri ancak iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda BiÅŸkek HavalimanÄ±'nda görüÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n düÅŸük, bölgede yoÄŸun sis olduÄŸu belirtildi. Hava durumu raporlarÄ±na göre bulut tavana 100 feet'e (yaklaÅŸÄ±k 33 metre) kadar inmiÅŸti. GörüÅŸ ise 150 metreydi. KazanÄ±n ardÄ±ndan KÄ±rgÄ±z HavacÄ±lÄ±k Otoritesi soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

"PÄ°LOT HATASI" Ä°DDÄ°ASI

AFP'nin haberine göre ise, KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammetkali Abulgaziev, "Ä°lk bulgulara göre; uçak, pilot hatasÄ±ndan düÅŸtü" dedi. UçaÄŸÄ±n kaptan pilotu, Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay Ä°brahim Gürcan DirancÄ±, Hava Kuvvetleri'nden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra MNG HavayollarÄ±'nda uçmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra buradan iddiaya göre kaptan pilot yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için istifa etti. DirancÄ±, daha sonra ACT'ye geçti. Ä°kinci pilotluÄŸu döneminde DirancÄ± Afganistan'da iki büyük tehlike atlattÄ±.Afganistan'da Bagram Hava Üssü'ne kargo taÅŸÄ±yan uçak, 1 Mart 2010'da sol ana iniÅŸ takÄ±mÄ±nÄ±n katlanmasÄ± nedeniyle gövde üzerine indi. Kazada kullanÄ±lamaz hale gelen ACT HavayollarÄ±'na ait A300B4 tipi uçaÄŸÄ±n ikinci pilotu Ä°brahim Gürcan DirancÄ±'ydÄ±. Dört yÄ±l sonra açÄ±klanan kaza raporunda sol ana iniÅŸ takÄ±mÄ±nda korozyon oluÅŸtuÄŸunun tespit edildiÄŸi ancak yetersiz bakÄ±m uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DirancÄ±'nÄ±n görev yaptÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka ACT uçaÄŸÄ±nÄ±n ise Afganistan'da havada motorunun patlama sesi ile durduÄŸu ve acil iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.