DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

DiyarbakÄ±r'da Dicle Ãœniversitesi Veteriner FakÃ¼ltesindeki hafriyat alanÄ± yakÄ±nÄ±nda bulunan mezarlÄ±k duvarÄ±nÄ±n altÄ±na terÃ¶ristler tarafÄ±ndan yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ÅŸehit oldu, 3 polis yaralandÄ±

DiyarbakÄ±r'da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanÄ± yakÄ±nÄ±nda bulunan mezarlÄ±k duvarÄ±nÄ±n altÄ±na PKK’lÄ± teröristlerce yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±, bugün öÄŸleden sonra polis aracÄ±nÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere göre 1 polis ÅŸehit oldu, 3 polis yaralandÄ±.Merkez Sur Ä°lçesinden taÅŸÄ±nan hafriyatÄ±n döküldüÄŸü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki boÅŸ alanÄ±n yanÄ±nda bulunan mezarlÄ±k duvarÄ±nÄ±n altÄ±na teröristlerce bÄ±rakÄ±lan patlayÄ±cÄ±, devriye gezen polis aracÄ±nÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda saat 16.30’da patlatÄ±ldÄ±. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayÄ±da ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaÅŸan saÄŸlÄ±k ekiplerinin verdiÄŸi ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru ÅŸehit oldu, 3 polis memuru yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi TÄ±p Fakültesi hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.