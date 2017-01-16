Berlin'de pazara kamyonla giren terÃ¶rist bakÄ±n kim Ã§Ä±ktÄ±

19 AralÄ±k'ta Berlin'de Noel pazarÄ±na TIR'la girerek 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶ristin Almanya'nÄ±n muhbiri olduÄŸu ve 14 ayrÄ± pasaport kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Berlin'de 19 AralÄ±k 2016'da Noel pazarÄ±na TIR'la girerek 12 kiÅŸiyi öldüren ve en az 50 kiÅŸiyi yaralayan Tunus asÄ±llÄ± Anis Amri'nin Alman istihbarat servisleri ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Alman basÄ±nÄ±nda çÄ±kan haberlere göre, 2015'de Ä°talya üzerinden Almanya'ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olarak giriÅŸ yapan Amri, Selefi gruplarla baÄŸlantÄ±ya girmesi üzerine güvenlik kurumlarÄ± tarafÄ±ndan 'radikal islamcÄ±' olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stihbarat tarafÄ±ndan yakÄ±n takibe alÄ±nan Amri, Mart 2016'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ä°stihbarat Dairesi tarafÄ±ndan 'silahlÄ± eylem yapabilecek tehlikeliler' listesine alÄ±ndÄ±.

SINIRDIÅžI KARARI ALIP KORUMAYA ALMIÅžLAR

Konuyla ilgili haberlerde, 2016 Nisan ayÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± baÅŸvurusu reddedilen Amri'nin çÄ±kan karara raÄŸmen sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmediÄŸi, istihbarat yetkililerinin Amri'yi muhtemelen muhbir olarak kazanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öne sürülüyor.SaldÄ±rganÄ±n 14 deÄŸiÅŸik kimlik kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilindiÄŸi, ayrÄ±ca Fas istihbarat teÅŸkilatÄ±nÄ±n da Amri'nin bir saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgiyi Alman makamlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönünde yeni bulgular bulunuyor.

BERLÄ°N'E YERLEÅžMÄ°Åž

Yeni ortaya çÄ±kan belgeler Amri'nin istihbarat kurumlarÄ±ndan bir baÅŸka muhbirle birlikte en az bir kez Berlin'e gittiÄŸini, ardÄ±ndan Berlin'e yerleÅŸtiÄŸini, hakkÄ±ndaki davanÄ±n ise Kuzey Ren Vesfalya Emniyeti'nden Berlin'e devredildiÄŸini ortaya koyuyor.

SALDIRIDAN ÖNCE 'KAYBETMÄ°ÅžLER'

Berlin'deki güvenlik güçleri Amri'yi önce aylarca takibe alÄ±rken, sonra Berlin'deki Noel pazarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na kadar izini kaybetmiÅŸ. Alman medyasÄ±nda 'tehlikeli ve terör eylemi yapabilecek' olarak tanÄ±mlanan birinin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmemesi, tam tersine istihbaratla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunmasÄ± tepkili yorumlara yol açtÄ±.

MERKEL GÖÇMENLERE BASKI Ä°ÇÄ°N KULLANDI

Noel pazarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda Almanya'da tüm partilerin gündemlerinin ilk sÄ±rasÄ±nda 'sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve iç güvenlik' konularÄ± var. 'OlasÄ± saldÄ±rganlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeleri', 'gözaltÄ± sürelerinin uzatÄ±lmasÄ±', 'aÅŸÄ±rÄ± Ä°slamcÄ± dernek ve cemiyetlerle camilerin daha sÄ±kÄ± kontrol edilmesi, gerekirse kapatÄ±lmasÄ±' ve 'tehlikeli olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lanlarÄ±n ayaklarÄ±na elektronik kelepçe' takÄ±lmasÄ± gibi bir dizi öneriler gündeme geliyor.