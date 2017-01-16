Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/01/2017 20:54

DiyarbakÄ±r'da polislere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristler 200 kilo patlayÄ±cÄ± kullanmÄ±ÅŸ


DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde Ã§evik kuvvete dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleÅŸkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 polis ÅŸehit oldu, 2 polis yaralandÄ±. DiyarbakÄ±r Dicle Üniversitesi'nde hafriyat alanÄ±nda görevli polis memurlarÄ±na yönelik, düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaklaÅŸÄ±k 200 kilo patlayÄ±cÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan polis zÄ±rhlÄ± aracÄ± yapÄ±lan incelemeden sonra vinç yardÄ±mÄ±yla bölgeden kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, patlayÄ±cÄ±nÄ±n da uzaktan kumanda düzeneÄŸi ile infilak ettirildiÄŸi ihtimali üzerinde duruluyor.

OLAY YERÄ°NDE 2 MOTOSÄ°KLET BULUNDU

PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi alanda, araÅŸtÄ±rma ve incelemeleri yapan güvenlik güçleri, patlamanÄ±n olduÄŸu yerden 500 metre uzaklÄ±kta 2 motosiklet bulduÄŸu öÄŸrenildi. TerkedilmiÅŸ olarak bulunan motosikletler, incelenmek üzere DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü. Patlamayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma geniÅŸ çaplÄ± sürdürülüyor.

YARALI 2 POLÄ°STEN BÄ°RÄ°NÄ°N DURUMU AÄžIR

Åžehit olan 4 polis memuru için yarÄ±n DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü'nde uÄŸurlama töreni düzenleneceÄŸi belirtilirken, tedavisi süren 2 polis memurundan birinin de durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.

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Polise yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehitlerin kimlikleri belli oldu

DiyarbakÄ±r'da Ã§evik kuvvete karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polislerin kimlikleri tespit edildi.


Berlin'de pazara kamyonla giren terÃ¶rist bakÄ±n kim Ã§Ä±ktÄ±

19 AralÄ±k'ta Berlin'de Noel pazarÄ±na TIR'la girerek 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶ristin Almanya'nÄ±n muhbiri olduÄŸu ve 14 ayrÄ± pasaport kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

diyarbakÄ±r haberleri

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

DiyarbakÄ±r'da Dicle Ãœniversitesi Veteriner FakÃ¼ltesindeki hafriyat alanÄ± yakÄ±nÄ±nda bulunan mezarlÄ±k duvarÄ±nÄ±n altÄ±na terÃ¶ristler tarafÄ±ndan yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ÅŸehit oldu, 3 polis yaralandÄ±