DiyarbakÄ±r'da polislere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristler 200 kilo patlayÄ±cÄ± kullanmÄ±ÅŸ

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde Ã§evik kuvvete dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleÅŸkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 polis ÅŸehit oldu, 2 polis yaralandÄ±. DiyarbakÄ±r Dicle Üniversitesi'nde hafriyat alanÄ±nda görevli polis memurlarÄ±na yönelik, düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaklaÅŸÄ±k 200 kilo patlayÄ±cÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan polis zÄ±rhlÄ± aracÄ± yapÄ±lan incelemeden sonra vinç yardÄ±mÄ±yla bölgeden kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, patlayÄ±cÄ±nÄ±n da uzaktan kumanda düzeneÄŸi ile infilak ettirildiÄŸi ihtimali üzerinde duruluyor.

OLAY YERÄ°NDE 2 MOTOSÄ°KLET BULUNDU

PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi alanda, araÅŸtÄ±rma ve incelemeleri yapan güvenlik güçleri, patlamanÄ±n olduÄŸu yerden 500 metre uzaklÄ±kta 2 motosiklet bulduÄŸu öÄŸrenildi. TerkedilmiÅŸ olarak bulunan motosikletler, incelenmek üzere DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü. Patlamayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma geniÅŸ çaplÄ± sürdürülüyor.

YARALI 2 POLÄ°STEN BÄ°RÄ°NÄ°N DURUMU AÄžIR

Åžehit olan 4 polis memuru için yarÄ±n DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü'nde uÄŸurlama töreni düzenleneceÄŸi belirtilirken, tedavisi süren 2 polis memurundan birinin de durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.