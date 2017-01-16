Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/01/2017 21:40

Polise yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehitlerin kimlikleri belli oldu


DiyarbakÄ±r'da Ã§evik kuvvete karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polislerin kimlikleri tespit edildi.

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanÄ±nda görevli çevik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± minibüsün saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda geçiÅŸi esnasÄ±nda bölgede bulunan Sadi MezarlÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±nÄ±n olduÄŸu yere önceden tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ± maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan polis memurlarÄ±nÄ±n kimlikleri tespit edildi. SaldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan polis memurlarÄ±nÄ±n Mahmut Ava, Åženali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduÄŸu belirtildi.

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DiyarbakÄ±r'da polislere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristler 200 kilo patlayÄ±cÄ± kullanmÄ±ÅŸ

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde Ã§evik kuvvete dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


Berlin'de pazara kamyonla giren terÃ¶rist bakÄ±n kim Ã§Ä±ktÄ±

19 AralÄ±k'ta Berlin'de Noel pazarÄ±na TIR'la girerek 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶ristin Almanya'nÄ±n muhbiri olduÄŸu ve 14 ayrÄ± pasaport kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

diyarbakÄ±r haberleri

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

DiyarbakÄ±r'da Dicle Ãœniversitesi Veteriner FakÃ¼ltesindeki hafriyat alanÄ± yakÄ±nÄ±nda bulunan mezarlÄ±k duvarÄ±nÄ±n altÄ±na terÃ¶ristler tarafÄ±ndan yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ÅŸehit oldu, 3 polis yaralandÄ±