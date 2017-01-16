Polise yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehitlerin kimlikleri belli oldu

DiyarbakÄ±r'da Ã§evik kuvvete karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polislerin kimlikleri tespit edildi.

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanÄ±nda görevli çevik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± minibüsün saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda geçiÅŸi esnasÄ±nda bölgede bulunan Sadi MezarlÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±nÄ±n olduÄŸu yere önceden tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ± maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan polis memurlarÄ±nÄ±n kimlikleri tespit edildi. SaldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan polis memurlarÄ±nÄ±n Mahmut Ava, Åženali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduÄŸu belirtildi.