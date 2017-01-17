39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ± yakalandÄ±

OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rgan Ã¶zel harekat polislerinin operasyonu sonucu yakalandÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±rÄ± düzenleyen Ebu Muhammed kod adlÄ± terörist Abdulkadir Masharipov, saldÄ±rÄ±dan 17 gün sonra Ä°stanbul Esenyurt'ta saÄŸ olarak yakalandÄ±. Esenyurt'ta saldÄ±rganÄ±n bulunduÄŸu bir siteye operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, teröristi KÄ±rgÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluyla birlikte yakaladÄ±.

GÖTÜRÜLDÜÄžÜ HASTANEDE YOÄžUN GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ° ALINDI

Terörist saÄŸlÄ±k kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanede geniÅŸ güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±. Terörist Masharipov'un saÄŸlÄ±k kontrolünden sonra Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüleceÄŸi öÄŸrenildi.

TERÖRÄ°STLE BÄ°RLÄ°KTE 5 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Terörist Abdulkadir Masharipov''un eve 3 gün önce gittiÄŸi belirlendi. Masharipov'a yardÄ±m ve yataklÄ±k eden ve evde bulunan 1'i KÄ±rgÄ±z asÄ±llÄ± erkek, 3'ü kadÄ±n 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

OÄžLU Ä°LE KAÇMIÅžTI

Terörist Abdulkadir Masharipov'un eÅŸi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla geçtiÄŸimiz hafta yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Masharipov'un ise saldÄ±rÄ±dan sonra yanÄ±na 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alarak kaçtÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, saldÄ±rÄ±yla iliÅŸkili olduklarÄ± iddiasÄ±yla 35 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

YILBAÅžI GECESÄ° 39 KÄ°ÅžÄ°YÄ° ÖLDÜRDÜ

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunan gece kulübü Reina'ya saldÄ±rÄ± düzenleyen Abdulkadir Masharipov, 39 kiÅŸinin ölümüne 70'ten fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmuÅŸtu. Ölenlerin 25'i yabancÄ± kökenliydi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terör örgütü IÅžÄ°D, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± üstlendiÄŸini duyurmuÅŸtu.