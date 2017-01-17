GÃ¼nlerdir aranan terÃ¶rist dÃ¼n gece yakalandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶rist dÃ¼n Ä°stanbul Esenyurt'ta dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda yakalandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube Ekipleri, Pazartesi akÅŸamÄ± zanlÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Esenyurt'taki bir adrese operasyon düzenledi.

Anadolu AjansÄ± (AA), Abdülgadir Masharipov isimli Özbek vatandaÅŸÄ± zanlÄ± ile birlikte dört kiÅŸinin daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n KÄ±rgÄ±z uyruklu bir erkek ile MÄ±sÄ±r, Senegal ve Somali uyruklu üç kadÄ±n olduÄŸunu duyurdu.

Ajansa göre operasyon, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± yakalamak için Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü bünyesinde kurulan bin kiÅŸilik özel ekibin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu gerçekleÅŸti.

Åžüpheliler Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürülürken AA, Irak Åžam Ä°slam Devleti'nin (IÅžÄ°D) Özbek yapÄ±lanmasÄ±na yönelik Ä°stanbul'un 5 ilçesinde operasyon düzenlendiÄŸini ve çok sayÄ±da kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlenecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'yu kutladÄ±:

"Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± ele geçiren, baÅŸta BakanÄ±mÄ±z @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teÅŸkilatlarÄ±mÄ±za Milletimiz adÄ±na teÅŸekkür ediyorum"

Kaynak: BBC Türkçe