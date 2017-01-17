Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 06:52

GÃ¼nlerdir aranan terÃ¶rist dÃ¼n gece yakalandÄ±

reina saldÄ±rÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶rist dÃ¼n Ä°stanbul Esenyurt'ta dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda yakalandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube Ekipleri, Pazartesi akÅŸamÄ± zanlÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Esenyurt'taki bir adrese operasyon düzenledi.

Anadolu AjansÄ± (AA), Abdülgadir Masharipov isimli Özbek vatandaÅŸÄ± zanlÄ± ile birlikte dört kiÅŸinin daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n KÄ±rgÄ±z uyruklu bir erkek ile MÄ±sÄ±r, Senegal ve Somali uyruklu üç kadÄ±n olduÄŸunu duyurdu.

Ajansa göre operasyon, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± yakalamak için Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü bünyesinde kurulan bin kiÅŸilik özel ekibin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu gerçekleÅŸti.

Åžüpheliler Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürülürken AA, Irak Åžam Ä°slam Devleti'nin (IÅžÄ°D) Özbek yapÄ±lanmasÄ±na yönelik Ä°stanbul'un 5 ilçesinde operasyon düzenlendiÄŸini ve çok sayÄ±da kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlenecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'yu kutladÄ±:

"Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± ele geçiren, baÅŸta BakanÄ±mÄ±z @suleymansoylu'ya, emniyet ve istihbarat teÅŸkilatlarÄ±mÄ±za Milletimiz adÄ±na teÅŸekkür ediyorum"

Kaynak: BBC Türkçe

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reina saldÄ±rganÄ±

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n olaydan sonra neler yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan terÃ¶rist emniyet gÃ¼Ã§lerinin gÃ¼nlerdir sarf ettiÄŸi Ã§aba sonucunda dÃ¼n akÅŸam yakalandÄ±


39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ± yakalandÄ±

OrtakÃ¶y'deki gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rgan Ã¶zel harekat polislerinin operasyonu sonucu yakalandÄ±.


Polise yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehitlerin kimlikleri belli oldu

DiyarbakÄ±r'da Ã§evik kuvvete karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polislerin kimlikleri tespit edildi.