Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n olaydan sonra neler yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan terÃ¶rist emniyet gÃ¼Ã§lerinin gÃ¼nlerdir sarf ettiÄŸi Ã§aba sonucunda dÃ¼n akÅŸam yakalandÄ±

Üst düzey emniyet yetkilisinden alÄ±nan bilgiye göre ,39 kÄ±siyi oldüren Reina saldÄ±rganÄ± yakalamak için Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde özel ekip kurulduÄŸu öÄŸrenildi. Özel ekip saldÄ±rÄ±dan sonra geçen 16 gün boyunca saldÄ±rganÄ±n Ä°stanbul'a geldiÄŸi günden itibaren yaklaÅŸÄ±k olarak 100 bin saat güvenlik kamerasÄ± görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± takiple örgüte ait çok sayÄ±da uyuyan hücreyi belirlediÄŸi öne sürüldü.

Terörist saldÄ±rÄ±yÄ± düzenlediÄŸi geceden sonra ne yaptÄ±

TEM ekipleri saldÄ±rganÄ±n izini Ä°stanbul'a geldiÄŸin günden itibaren detaylÄ± olarak inceledi. Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin saldÄ±rÄ±ya giderken Zeytinburnu'ndan taksi ile yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen polis, BeÅŸiktaÅŸ'ta katliamÄ± gerçekleÅŸtirdikten sonra yaralÄ±larÄ±n arasÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ktan sonra birinci taksiye binerek yaklaÅŸÄ±k 300 metre gittikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple taksiden indirildiÄŸini tespit etti.Bir süre yürüyen saldÄ±rgan kaçÄ±ÅŸ rotasÄ±nda ikinci kez taksiye binerek Zincirlikuyu'ya geldiÄŸi ve burada da henüz belirlenemeyen bir sebeple tekrar taksiden indiÄŸini belirledi. SaldÄ±rÄ±dan kÄ±sa süre sonra üçüncü defa taksiye binen saldÄ±rgan Zeytinburnu'nda bulunan bir lokantaya geldiÄŸi tespit etti. SaldÄ±rÄ±dan sonra 2 gün Zeytinburnu'nda kalan saldÄ±rganÄ±n daha sonra Esenyurt'ta bulunan eve giderek burada uzun süredir kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.