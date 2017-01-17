Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 09:12

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ isimlerin katilin yakalanmasÄ± sonrasÄ± yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlar


39 kiÅŸininin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ± dÃ¼n gece yakalandÄ±.

Reina saldÄ±rganÄ±n düzenlenen operasyonla yakalanmasÄ±na ünlüler tepksiz kalmadÄ±. 

Berkay Åžahin

#TürkPolisiYakalar Åžimdi ÅŸov baÅŸlÄ±yor senin için kansÄ±z ÅŸerefsiz!

Hakan YÄ±lmaz

Åžimdi bu ÅŸerefsiz katili götürecekler merkeze, gösterecekler herkese..

Cem Davran

EmeÄŸi geçenlerin ellerinden öpüyorum, var olun. O yaratÄ±ÄŸÄ±n yakalanmasÄ± umut bize.

BüÅŸra Pekin

Katil yakalanmÄ±ÅŸ...Allah bir daha böyle bir acÄ± yaÅŸatmasÄ±n ülkemize.. Kimseye....

Evrim AkÄ±n

#reina katliaminÄ± yapan vahÅŸi terörist yakalandÄ±. Emniyet güçlerimizi tebrik ederim iÅŸte polisimiz

Nur YerlitaÅŸ

Benim yürekli asil polisim sizinle gurur duyuyorum

YeÅŸim SalkÄ±m

Ve sonuç yakalandÄ±… Biz ne dedik yanÄ±nÄ±za kalmayacak dedik hainler…. Bak ÅŸimdi bizim emniyetimiz seni bir güzel… paket

Suzan KardeÅŸ

VicdansÄ±z yakalandÄ± çok ÅŸükür

Åžahan Gökbakar

Türk Polisi Yakalar! Helal olsun size!

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 147. gÃ¼nÃ¼nde yaÅŸanan son geliÅŸmeler

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 147'nci gÃ¼nÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'li 20 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma anÄ±nÄ± dÃ¼nya televizyonlarÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

39 kiÅŸiyi katleden Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma haberi dÃ¼nya televizyonlarÄ± canlÄ± yayÄ±nla verdi.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±na dair ilk aÃ§Ä±klama

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.