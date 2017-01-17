Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ isimlerin katilin yakalanmasÄ± sonrasÄ± yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlar

39 kiÅŸininin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rganÄ± dÃ¼n gece yakalandÄ±.
Reina saldÄ±rganÄ±n düzenlenen operasyonla yakalanmasÄ±na ünlüler tepksiz kalmadÄ±.
Berkay Åžahin
#TürkPolisiYakalar Åžimdi ÅŸov baÅŸlÄ±yor senin için kansÄ±z ÅŸerefsiz!
Hakan YÄ±lmaz
Åžimdi bu ÅŸerefsiz katili götürecekler merkeze, gösterecekler herkese..
Cem Davran
EmeÄŸi geçenlerin ellerinden öpüyorum, var olun. O yaratÄ±ÄŸÄ±n yakalanmasÄ± umut bize.
BüÅŸra Pekin
Katil yakalanmÄ±ÅŸ...Allah bir daha böyle bir acÄ± yaÅŸatmasÄ±n ülkemize.. Kimseye....
Evrim AkÄ±n
#reina katliaminÄ± yapan vahÅŸi terörist yakalandÄ±. Emniyet güçlerimizi tebrik ederim iÅŸte polisimiz
Nur YerlitaÅŸ
Benim yürekli asil polisim sizinle gurur duyuyorum
YeÅŸim SalkÄ±m
Ve sonuç yakalandÄ±… Biz ne dedik yanÄ±nÄ±za kalmayacak dedik hainler…. Bak ÅŸimdi bizim emniyetimiz seni bir güzel… paket
Suzan KardeÅŸ
VicdansÄ±z yakalandÄ± çok ÅŸükür
Åžahan Gökbakar
Türk Polisi Yakalar! Helal olsun size!