DiyarbakÄ±r'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r'da Ã§evik kuvvete yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
DiyarbakÄ±r'da dün 4 polisin ÅŸehit olduÄŸu 2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. Polis saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirtilen 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. DiyarbakÄ±r Sur' dan çÄ±karÄ±lan hafriyat ve molozlarÄ±n döküldüÄŸü Dicle Üniversitesi'ndeki alanÄ±n yanÄ±nda bulunan mezarlÄ±k duvarÄ±nÄ±n dibine bÄ±rakÄ±lan patlayÄ±cÄ±nÄ±n polis aracÄ±nÄ±n geçmesi sÄ±rasÄ±nda patlatÄ±lmasÄ±yla 4 polis ÅŸehit olmuÅŸtu.