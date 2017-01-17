Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 09:12

DiyarbakÄ±r'daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


DiyarbakÄ±r'da Ã§evik kuvvete yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r'da dün 4 polisin ÅŸehit olduÄŸu 2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. Polis saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirtilen 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. DiyarbakÄ±r Sur' dan çÄ±karÄ±lan hafriyat ve molozlarÄ±n döküldüÄŸü Dicle Üniversitesi'ndeki alanÄ±n yanÄ±nda bulunan mezarlÄ±k duvarÄ±nÄ±n dibine bÄ±rakÄ±lan patlayÄ±cÄ±nÄ±n polis aracÄ±nÄ±n geçmesi sÄ±rasÄ±nda patlatÄ±lmasÄ±yla 4 polis ÅŸehit olmuÅŸtu.

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fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 147. gÃ¼nÃ¼nde yaÅŸanan son geliÅŸmeler

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 147'nci gÃ¼nÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'li 20 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma anÄ±nÄ± dÃ¼nya televizyonlarÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

39 kiÅŸiyi katleden Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma haberi dÃ¼nya televizyonlarÄ± canlÄ± yayÄ±nla verdi.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±na dair ilk aÃ§Ä±klama

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.