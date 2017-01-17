Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 09:33

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± yakalayan polisler birbirine sarÄ±ldÄ±


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'ya saldÄ±ran terÃ¶risti yakalayan polisler birbirine sarÄ±larak kutlama yaptÄ±lar

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyondan sonra yaÅŸananlar kameralara yansÄ±dÄ±. Görüntülerde zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polislerin birbirlerine sarÄ±larak kendilerini kutladÄ±klarÄ± görülüyor.

SÄ°TEDE OTURAN VATANDAÅžLAR ÇEKTÄ°

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya saldÄ±ran terörist Abdulkadir Masharipov Ä°stanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonun ardÄ±ndan yakalandÄ±. Ä°stanbul Esneyurt'ta lüks bir sitede yapÄ±lan operasyona yakalanan zanlÄ±nÄ±n evden çÄ±karÄ±lmasÄ± anÄ± sitede oturan bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

POLÄ°SLER BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE SARILARAK KUTLADI

Görüntülerde zanlÄ±nÄ±n polislerin arasÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Ekiplerin bir birlerine sarÄ±larak operasyonun baÅŸarÄ±lÄ± geçmesinden dolayÄ± kendilerini kutladÄ±klarÄ± görülüyor. VatandaÅŸ kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ± evlerine geçmesi konusunda uyardÄ±klarÄ± görülüyor.

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fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 147. gÃ¼nÃ¼nde yaÅŸanan son geliÅŸmeler

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 147'nci gÃ¼nÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'li 20 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma anÄ±nÄ± dÃ¼nya televizyonlarÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

39 kiÅŸiyi katleden Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma haberi dÃ¼nya televizyonlarÄ± canlÄ± yayÄ±nla verdi.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±na dair ilk aÃ§Ä±klama

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.