Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± yakalayan polisler birbirine sarÄ±ldÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan Reina'ya saldÄ±ran terÃ¶risti yakalayan polisler birbirine sarÄ±larak kutlama yaptÄ±lar
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyondan sonra yaÅŸananlar kameralara yansÄ±dÄ±. Görüntülerde zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polislerin birbirlerine sarÄ±larak kendilerini kutladÄ±klarÄ± görülüyor.
SÄ°TEDE OTURAN VATANDAÅžLAR ÇEKTÄ°
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya saldÄ±ran terörist Abdulkadir Masharipov Ä°stanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonun ardÄ±ndan yakalandÄ±. Ä°stanbul Esneyurt'ta lüks bir sitede yapÄ±lan operasyona yakalanan zanlÄ±nÄ±n evden çÄ±karÄ±lmasÄ± anÄ± sitede oturan bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
POLÄ°SLER BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE SARILARAK KUTLADI
Görüntülerde zanlÄ±nÄ±n polislerin arasÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Ekiplerin bir birlerine sarÄ±larak operasyonun baÅŸarÄ±lÄ± geçmesinden dolayÄ± kendilerini kutladÄ±klarÄ± görülüyor. VatandaÅŸ kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ± evlerine geçmesi konusunda uyardÄ±klarÄ± görülüyor.