Reina saldÄ±rganÄ± dikkat Ã§ekmemek iÃ§in siyahi kadÄ±nlarÄ± kullanmÄ±ÅŸ

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya saldÄ±ran ve 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶rist, Ã¶zel harekat polisinin operasyonuyla yakalandÄ±. TerÃ¶ristin kaldÄ±ÄŸÄ± dairede dikkat Ã§ekmemek amacÄ±yla olduÄŸu sÃ¶ylenen siyahi kadÄ±nlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediliyor.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da katliam yapan ve 39 kiÅŸiyi acÄ±masÄ±zca katleden terörist 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, Ä°stanbul Esenyurt'ta saÄŸ olarak yakalandÄ±. Reina saldÄ±rganÄ± ile birlikte 1'i KÄ±rgÄ±z asÄ±llÄ± erkek, 3'ü kadÄ±n 4 kiÅŸi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akÅŸam saatlerinde düzenlenen operasyonda Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren terörist Masharipov ile 4 kiÅŸi daha yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlardan 1'inin KÄ±rgÄ±z asÄ±llÄ± erkek, 3'ün de MÄ±sÄ±r, Senegal ve Somali uyruklu kadÄ±nlar olduÄŸu öÄŸrenildi. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada ÅŸüphelilerin yakalandÄ±klarÄ± adreste uzun süredir kaldÄ±klarÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve yer deÄŸiÅŸtirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadÄ±nlarÄ± kullandÄ±klarÄ± tespit edildi.