TerÃ¶ristin yakalandÄ±ÄŸÄ± sitede yaÅŸayanlar olay anÄ±nÄ± anlattÄ±

39 kiÅŸiyi katleden Reina saldÄ±rganÄ±n Esenyurt'ta gÃ¼venlikli bir sitede yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yakalanma anÄ±nÄ± anlatan bir site sakini, "Tek eksiÄŸimiz gÃ¼venlik kamerasÄ±ydÄ±, terÃ¶ristler de ondan faydalanmÄ±ÅŸ. "dedi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3'ü kadÄ±n toplam 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±narak emniyete getirildi.

SÄ°TE SAKÄ°NLERÄ° OPERASYON ANLARINI ANLATTI

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Reina saldÄ±rganÄ± Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin kaldÄ±ÄŸÄ± Esenyurt'taki bir sitedeki adrese saat 23.30'da yoÄŸun güvenlik önlemi altÄ±nda operasyon düzenledi. Operasyon sonunda katliamÄ± gerçekleÅŸtiren teröristle beraber 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyona tanÄ±k olan site sakinleri operasyon anlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

POLÄ°SLER HIZLI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE YUKARI ÇIKIYORLARDI

Bir site sakini, "Evde oturuyorduk, gürültüler geldi. Gürültülere çÄ±ktÄ±k. polisler hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yukarÄ± çÄ±kÄ±yorlardÄ±. Ondan sonra baÄŸÄ±rtÄ±lar 'Yat' diye sesler geldi. Reinadaki saldÄ±rgan olduÄŸunu söyledi polis arkadaÅŸlar. AdamÄ± alÄ±p götürdüler" dedi.

"TEK EKSÄ°ÄžÄ°MÄ°Z GÜVENLÄ°K KAMERASIYDI"

BaÅŸka bir site sakini de "23.43'de gürültü seslerini duydum. Önce kavga var sandÄ±m. 155 Polis Ä°mdatÄ± arayÄ±p kavga ihbarÄ±nda bulundum. Sonra Özel Harekat polislerinin operasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± farkettim. SonrasÄ±nda biri siyahi olmak üzere 3 kadÄ±n, bir 3-4 yaÅŸlarÄ±nda bir çocuk. SonrasÄ±nda da teröristi çÄ±kardÄ±lar. Åžimdiye kadar sitede dikkatimizi çeken birÅŸey olmadÄ±. Onlarla da hiçbir ÅŸekilde karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. Sitemiz yüksek güvenlikli bir sitedir. Siteye kgs adÄ± verilen cihazla giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yapmaktayÄ±z. Tek eksiÄŸimiz güvenlik kamerasÄ±ydÄ±, teröristler de ondan faydalanmÄ±ÅŸ. Dikkatimizi çeken tek ÅŸey son 10 gündür siteye siyahilerin siteye yoÄŸun olarak girip çÄ±kmasÄ±ydÄ±. Yakalanan teröristler arasÄ±nda da bir tane siyahi kadÄ±n gördüm" dedi.