Spiker Didem Arslan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± haberi canlÄ± yayÄ±ndan bÃ¶yle verdi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin haberini canlÄ± yayÄ±ndan veren Didem Arslan, "Bir gÃ¼zel dÃ¶vmÃ¼ÅŸler kendisini. Ã‡ok da gÃ¼zel yapmÄ±ÅŸlar." dedi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy'deki gece kulübünde 39 kiÅŸiyi vahÅŸice öldüren terörist, Ä°stanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda oÄŸluyla birlikte ele geçirildi. Son dakika haberini canlÄ± yayÄ±nda alan Didem Arslan, teröristin fotoÄŸrafÄ±nÄ± gördüÄŸünü güzel bir ÅŸekilde dövüldüÄŸünü belirtti. Didem Arslan, ÅŸunlarÄ± söyledi; "Bir güzel dövmüÅŸler kendisini. ArkadaÅŸlarÄ±m o fotoÄŸraflarÄ± verirlerse sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Bir güzel dövmüÅŸler kendisini. Çok da güzel yapmÄ±ÅŸlar."