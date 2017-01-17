Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 10:15

Reina saldÄ±rganÄ± suÃ§unu kabul etti


39 kiÅŸiyi yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi katleden terÃ¶rist Abdulkadir Masharipov, suÃ§unu kabul etti.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov, gece yarÄ±sÄ± yapÄ±lan operasyonla kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. Operasyonun ardÄ±ndan terörist Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'ne getirildi. YaÅŸanan bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, önemli açÄ±klamalar yaptÄ±. SaldÄ±rganla ilgili detaylarÄ± anlatan Åžahin, teröristin suçunu kabul ettiÄŸini söyledi. Öte yandan saldÄ±rganÄ±n parmak izinin de yapÄ±lan incelemeler sonucunda uyuÅŸtuÄŸu görüldü.

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FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 147. gÃ¼nÃ¼nde yaÅŸanan son geliÅŸmeler

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 147'nci gÃ¼nÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'li 20 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma anÄ±nÄ± dÃ¼nya televizyonlarÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

39 kiÅŸiyi katleden Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma haberi dÃ¼nya televizyonlarÄ± canlÄ± yayÄ±nla verdi.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±na dair ilk aÃ§Ä±klama

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.