Reina saldÄ±rganÄ± suÃ§unu kabul etti

39 kiÅŸiyi yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi katleden terÃ¶rist Abdulkadir Masharipov, suÃ§unu kabul etti.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov, gece yarÄ±sÄ± yapÄ±lan operasyonla kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. Operasyonun ardÄ±ndan terörist Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'ne getirildi. YaÅŸanan bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, önemli açÄ±klamalar yaptÄ±. SaldÄ±rganla ilgili detaylarÄ± anlatan Åžahin, teröristin suçunu kabul ettiÄŸini söyledi. Öte yandan saldÄ±rganÄ±n parmak izinin de yapÄ±lan incelemeler sonucunda uyuÅŸtuÄŸu görüldü.