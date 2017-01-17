BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan terÃ¶ristin yakalanmasÄ±na dair ilk aÃ§Ä±klama

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak üzere partisinin genel merkezine geldi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, toplantÄ± öncesi basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yaptÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Birçok detay var ama sorgulama aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu için bu kadarÄ±nÄ± söylemekle yetinelim." dedi.

"BÄ°RÇOK DETAY VAR"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Reina'ya saldÄ±rÄ± düzenleyen teröristin yakalanmasÄ±yla ilgilli "Åžu an sorgulamasÄ± devam ediyor, bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu için bu kadarÄ±nÄ± söylemekle yetinelim. Zamanla geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgiler ilgili arkadaÅŸlar tarafÄ±ndan kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapÄ±lan bu alçak saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin yakalanmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r, bunun arkasÄ±ndaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bu bizim için önemli bir geliÅŸmedir." dedi.

BAHÇELÄ° - KILIÇDAROÄžLU GÖRÜÅžMESÄ°

BaÅŸbakan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli'nin yapacaklarÄ± görüÅŸmeyi soran basÄ±n mensuplarÄ±na "Ne konuÅŸacaklar bilmiyorum. AnayasanÄ±n birinci tur oylamasÄ± tamamlandÄ±. Ama SayÄ±n Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±ndan ne konuÅŸacaklarÄ± aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± belli oluyor." diye cevap verdi.