Ä°stanbul Valisi SaldÄ±rgan Afganistan'da eÄŸitim almÄ±ÅŸ 4 dil biliyor

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n yakalanmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°l Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±yla ilgili ortak açÄ±klama yaptÄ±. Vali Åžahin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada teröristle ilgili detaylara yer vererek "Afganistan'da eÄŸitim almÄ±ÅŸ. 4 dil bilen iyi yetiÅŸtirilmiÅŸ bir terörist." dedi.Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'in açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:"1 Ocak 2017 gecesi saat 01.15 sÄ±ralarÄ±nda Ortaköy semtinin bir gece kulübünde menfur bir terör eylemi meydana gelmiÅŸ ve 39 insanÄ±mÄ±zÄ± yitirmiÅŸ durumdayÄ±z. O günden bu tarafa faille ilgili Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸümüz çok ciddi bir çalÄ±ÅŸma yürüttü.

"AFGANÄ°STAN'DA EÄžÄ°TÄ°M ALMIÅž, 4 DÄ°L BÄ°LÄ°YOR"

Bu gece Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonla fail yakalanmÄ±ÅŸ durumda. Fail Abdulkadir Masharipov. Kod adÄ± Ebu Muhammed Horasani. 1983 Özbekistan doÄŸumlu. Afganistan'da eÄŸitim almÄ±ÅŸ. 4 dil bilen iyi yetiÅŸtirilmiÅŸ bir kiÅŸi. Operasyon yapÄ±lÄ±rken yaklaÅŸÄ±k 7200 saat kamera incelemesi yapÄ±ldÄ±. 2 bin polisimiz görev aldÄ±. Konya, Hatay ve Ä°zmir'de ve ilimizde ortaklaÅŸa bir operasyon gerçekleÅŸtirildi.

5 ADRESTEN BÄ°RÄ°NDE ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Orada, o civarda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n takipleri devam ediyordu, ÅŸüpheli adreslerle ilgili. Burada 5 adresi dün takip ettiler ve öÄŸleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonlarÄ± artÄ±rarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi.

"50 ÅžAHIS GÖZATINDA"

Terörist Ä°stanbul'a geldiÄŸinde önce BaÅŸakÅŸehir'de bir ev kiralÄ±yor. Daha sonra bir iki ev deÄŸiÅŸtirerek kendini gizliyor ve olay günü de Zeytinburnu'ndan geliyor. Polisimiz gerçekten çok ciddi ve özverili bir operasyon yaptÄ±. 162 adrese operasyon düzenlendi. 50 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BÄ°R IRAKLI ERKEK, 3 KADIN YAKALANDI

Terörist ile birlikte bir IraklÄ± erkek ÅŸahÄ±s, 3 bayan deÄŸiÅŸik ülkelerden, ele geçirilmiÅŸ durumda. Daha dün akÅŸam alÄ±ndÄ±klarÄ± için deÄŸerlendiriliyor ama örgüt baÄŸlantÄ±sÄ± olmasÄ± ihtimali çok yüksek. Oraya son 3 gün içinde geldiÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

"197 BÄ°N DOLAR, HAVALI TABANCA, DRONE ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°"

Teröriste birlikte 197 bin ABD dolarÄ± ve iki adet tabanca ve ÅŸarjörü, biri havalÄ± tabanca, drone ve sim kartlar ele geçirildi. Terörist suçunu kabul etmiÅŸtir. Parmak izi de uyuÅŸmuÅŸtur. Tüm birimlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir iÅŸ baÅŸardÄ±lar. Temennimiz Ä°stanbul'da böyle bir hadisenin bir daha yaÅŸanmamasÄ±. Her türlü tedbiri alÄ±yoruz. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok önemli.Operasyonlar boyunca 2200 civarÄ±nda ihbar yapÄ±ldÄ±. Bunlar bizim için çok önemli. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu tür hassasiyetinin artarak devamÄ±nÄ± bekliyoruz.

"SUÇUNU KABUL ETTÄ°"

Terörist suçunu kabul etti. Parmak izi de eÅŸleÅŸti. Operasyon sÄ±rasÄ±nda silah kullaÄ±lmadÄ±. AmacÄ±mÄ±z suçluyu canlÄ± ele geçirmekti,karÅŸÄ± taraf silah kullanmadÄ±ÄŸÄ± için operasyonda silah kullanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r."

"OPERASYON SIRASINDA ÇOCUK YANINDA DEÄžÄ°LDÄ°"

Bunun DEAÅž adÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± net. Teröristin çocuÄŸu operasyon sÄ±rasÄ±nda yanÄ±nda deÄŸildi."