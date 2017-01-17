Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 10:47

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 147. gÃ¼nÃ¼nde yaÅŸanan son geliÅŸmeler

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 147'nci gÃ¼nÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'li 20 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 147'nci gününde terör örgütü DEAÅž'a ait 116 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±, 20 terörist etkisiz hale getirildi.Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan harekat devam ediyor.

HarekatÄ±n 147'nci gününde terör örgütü DEAÅž'a ait 106 hedef tank, top, FÄ±rtÄ±na obüsü, çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± uçaklarca El Bab'daki terör örgütüne ait 10 hedefe harekat düzenlendi. Hava harekatÄ±yla keskin niÅŸancÄ± mevzileri ile havan imalathanesi imha edildi. Gün içerisinde havadan ve karadan yapÄ±lan harekatlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi.HarekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 941 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 43 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

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