Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 10:47

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma anÄ±nÄ± dÃ¼nya televizyonlarÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼


39 kiÅŸiyi katleden Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanma haberi dÃ¼nya televizyonlarÄ± canlÄ± yayÄ±nla verdi.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröristle ilgili Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin tarafÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MüdürüÄŸü önünde gerçekleÅŸtirilen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±, dünya televizyonlarÄ± canlÄ± yayÄ±nla seyircilerine aktardÄ±. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nde kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçen Vali Vasip Åžahin ve Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±, BBC, CNN, Al Jazeera English gibi en büyük haber televizyonlarÄ± tarafÄ±ndan naklen verildi. Reuters, AP gibi haber ajanslarÄ± da basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± dünyaya naklen geçti. Haberi internet sitesinde son dakika logosuyla duyuran BBC, saldÄ±rganÄ±n Afganistan'da eÄŸitildiÄŸine vurgu yaptÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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