SaldÄ±rganÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonda 50 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rgan yakalanÄ±rken 50 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonun ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Edinilen bilgilere göre; Reina'yÄ± kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaÅŸÄ± Ebu Muhammed kod adlÄ± terörist arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±na gitti. Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altÄ±na aldÄ± ve 3 gün boyunca hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±. Saatlerin 00.15'i gösterdiÄŸi anda operasyona baÅŸlayan emniyet güçleri, 2 teröristi saÄŸ olarak ele geçirdi. Teröristin son fotoÄŸrafÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sÄ±rada boÄŸuÅŸma oldu.

50 GÖZALTI VAR, TERÖRÄ°STÄ°N YANINDAKÄ° ADAM IRAKLI

Ä°stanbul Valisi Vahip Åžahin, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonla ilgili "Åžu anda 50 gözaltÄ± var. Bu gözaltÄ±lardan 2 kiÅŸi de geçtiÄŸimiz günlerde tutuklandÄ±" dedi. Åžahin, "Terörist ile birlikte bir IraklÄ± erkek ÅŸahÄ±s, 3 bayan deÄŸiÅŸik ülkelerden, ele geçirilmiÅŸ durumda. Daha dün akÅŸam alÄ±ndÄ±klarÄ± için deÄŸerlendiriliyor ama örgüt baÄŸlantÄ±sÄ± olmasÄ± ihtimali çok yüksek. Oraya son 3 gün içinde geldiÄŸi deÄŸerlendiriliyor" diye konuÅŸtu.