Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 11:35

SaldÄ±rganÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonda 50 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

reina saldÄ±rganÄ±

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rgan yakalanÄ±rken 50 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonun ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Edinilen bilgilere göre; Reina'yÄ± kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaÅŸÄ± Ebu Muhammed kod adlÄ± terörist arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±na gitti. Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altÄ±na aldÄ± ve 3 gün boyunca hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±. Saatlerin 00.15'i gösterdiÄŸi anda operasyona baÅŸlayan emniyet güçleri, 2 teröristi saÄŸ olarak ele geçirdi. Teröristin son fotoÄŸrafÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sÄ±rada boÄŸuÅŸma oldu.

50 GÖZALTI VAR, TERÖRÄ°STÄ°N YANINDAKÄ° ADAM IRAKLI

Ä°stanbul Valisi Vahip Åžahin, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonla ilgili "Åžu anda 50 gözaltÄ± var. Bu gözaltÄ±lardan 2 kiÅŸi de geçtiÄŸimiz günlerde tutuklandÄ±" dedi.  Åžahin, "Terörist ile birlikte bir IraklÄ± erkek ÅŸahÄ±s, 3 bayan deÄŸiÅŸik ülkelerden, ele geçirilmiÅŸ durumda. Daha dün akÅŸam alÄ±ndÄ±klarÄ± için deÄŸerlendiriliyor ama örgüt baÄŸlantÄ±sÄ± olmasÄ± ihtimali çok yüksek. Oraya son 3 gün içinde geldiÄŸi deÄŸerlendiriliyor" diye konuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°stanbul emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ risk aldÄ± 20 dakikalÄ±k mÃ¼cadelede terÃ¶rist saÄŸ yakalandÄ±

Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸkan, Reina terÃ¶ristinin ele geÃ§irildiÄŸi operasyonun talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi ve saldÄ±rganÄ±n 20 dakikalÄ±k mÃ¼cadele soncunda saÄŸ yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan katliamcÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±yla ilgili ÅŸok aÃ§Ä±klama

SGK hizmet binalarÄ±nÄ±n toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Reina saldÄ±rganÄ± operasyonu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu: "Kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kar kalmayacaktÄ±r. Hukuk devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde herkesten hesap sorulacaktÄ±r" dedi.

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 147. gÃ¼nÃ¼nde yaÅŸanan son geliÅŸmeler

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 147'nci gÃ¼nÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'li 20 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi