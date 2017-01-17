Ä°stanbul emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ risk aldÄ± 20 dakikalÄ±k mÃ¼cadelede terÃ¶rist saÄŸ yakalandÄ±

Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸkan, Reina terÃ¶ristinin ele geÃ§irildiÄŸi operasyonun talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi ve saldÄ±rganÄ±n 20 dakikalÄ±k mÃ¼cadele soncunda saÄŸ yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ortaköy Reina'daki yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin katledildiÄŸi 71 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± terörist saÄŸ olarak yakalandÄ±. SaldÄ±rganÄ±n saÄŸ yakalanmasÄ±nÄ±n Ä°stanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n talimatÄ±yla gerçekleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. SaldÄ±rganÄ±n saÄŸ alÄ±nmasÄ± için, Ä°l Emniyet Müdürü talimatÄ±yla sivil polislerin adrese girdiÄŸi ve 20 dakikalÄ±k mücadele yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

SALDIRGANIN SAÄž YAKALANMASI Ä°ÇÄ°N TALÄ°MATI Ä°STANBUL EMNÄ°YET MÜDÜRÜ VERMÄ°Åž

Ortaköy Reina'daki yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin katledildiÄŸi 71 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± terörist saÄŸ olarak yakalandÄ±. SaldÄ±rganÄ±n saÄŸ yakalanmasÄ±nÄ±n Ä°stanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n talimatÄ±yla gerçekleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. Edinilen bilgiye göre, operasyondan 3 gün önce ev belirlendi. Esenyurt'taki lüks sitede bulunan adres izlemeye alÄ±ndÄ±. Dr. Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan olayÄ±n arka planÄ±nÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için saldÄ±rganÄ±n saÄŸ alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Operasyon öncesi Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) birimleri ile toplantÄ± yapÄ±ldÄ±.

TÜM RÄ°SKLERE RAÄžMEN TERÖRÄ°ST SAÄž YAKALANDI

Elde edilen bilgiler deÄŸerlendirildi. Teröristin saÄŸ alÄ±nmasÄ± için riskler deÄŸerlendirildi. Tüm risklere karÅŸÄ±n teröristin saÄŸ alÄ±nmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸu sonucuna ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bu görevi yapmak için TEM Operasyon Timi'nden özel ekip oluÅŸturdu.

KATÄ°L, POLÄ°SLERÄ° VURMAYA ÇALIÅžTI

Sivil ekipler, operasyon startÄ± ile 23.40'da adrese girdi. SaldÄ±rgan polise direnmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Ekiplere vurmaya çalÄ±ÅŸan katil, tüm çabalarÄ±na karÅŸÄ± etkisiz hale getirildi. BaÅŸarÄ±lÄ± operasyon sonrasÄ±nda yakalanan ÅŸüpheli saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.