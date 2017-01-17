CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan katliamcÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±yla ilgili ÅŸok aÃ§Ä±klama

SGK hizmet binalarÄ±nÄ±n toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Reina saldÄ±rganÄ± operasyonu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu: "Kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kar kalmayacaktÄ±r. Hukuk devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde herkesten hesap sorulacaktÄ±r" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±mÄ± tamamlanan SGK hizmet binalarÄ±nÄ±n toplu açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gece yarÄ±sÄ± yapÄ±lan Reina saldÄ±rganÄ± operasyonuna atÄ±fta bulunarak "Kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kar kalmayacaktÄ±r." dedi.

"KIRGIZ HALKINA ÜZÜNTÜLERÄ°MÄ° Ä°LETÄ°YORUM"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle:"KÄ±rgÄ±zistan'da düÅŸen kargo uçaÄŸÄ± sebebiyle hayatÄ±nÄ± kaybeden 37 kiÅŸiye Allah'tan rahmet diliyorum. KÄ±rgÄ±z halkÄ±na yaÅŸanan kayÄ±plardan dolayÄ± üzüntülerimi iletiyorum.

"KÄ°MSENÄ°N YANINA KAR KALMAYACAKTIR"

Ortaköy'de yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failinin dün gece güvenlik güçlerimizin baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyonla yakalanmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kar kalmayacaktÄ±r. hukuk devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde herkesten hesap sorulacaktÄ±r. Ortaköy saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili teröristin yakalanmÄ±ÅŸ olmasÄ± bu güvenlik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tezahürüdür."241 milyon liralÄ±k bir yatÄ±rÄ±mla, ülkemize kazandÄ±rÄ±lan bu tesislerin faaliyeti geçmesinde emeÄŸi olan herkese teÅŸekkür ediyorum.

"ARTIK ÜLKEMÄ°ZDE Ä°ÅžÇÄ°, MEMUR, ESNAF AYRIMI YOK"

GeçtiÄŸimiz 14 yÄ±lda Türkiye'nin en büyük geliÅŸmeyi gösterdiÄŸi alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda sosyal güvenlik geliyor. Temelde hepsi aynÄ± iÅŸi yapan ama farklÄ± statülerde faaliyet gösteren sosyal güvenliÄŸin tek çatÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesi bile tek baÅŸÄ±na reformdur. Bunu çok engellemek isteyenler oldu. ArtÄ±k ülkemizde iÅŸçi-memur-esnaf ayrÄ±mÄ± yok. Ä°ster genel müdür ister iÅŸ aynÄ± statüye tabiisiniz. Mali açÄ±dan ÅŸeffaf, sürdürlebilir bir sosyal güvenliÄŸe sahibiz.

"ARTIK VATANDAÅž DEVLETÄ°N PEÅžÄ°NDE KOÅžMUYOR"

KurumlarÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±m yapabiliyor, hizmetin gayretini artÄ±rmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arayabiliyor. ArtÄ±k vatandaÅŸ devletine ulaÅŸmak için dere tepe koÅŸturmuyor. Devlet hizmeti vatandaÅŸÄ±nÄ±n ayaÄŸÄ±na götürmek için çalÄ±ÅŸÄ±yor. Pek çok hizmet telefonla, internetle verilebildiÄŸi için vatandaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸlerini evden halledebiliyor. Ä°ÅŸte bu muasÄ±r medeniyetler seviyesinin üzerine çÄ±kma mücadelesidir.

"BUGÜN EMEKLÄ°LERÄ°N MAÄžDUR OLMASI SÖZ KONUSU DEÄžÄ°LDÄ°R"

Asgari ücret 2002 yÄ±lÄ±nda 184 liraydÄ±, bugün bin 404 lira. AynÄ± dönemde SSK iÅŸçi emeklisi maaÅŸÄ± 257 liraydÄ± bugün bin 402 lira. Dünkü Türkiye'de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti. Bugün ülkemizde yaÅŸÄ± gelip emekli olan hiç kimsenin maÄŸdur olmasÄ± söz konusu deÄŸildir. Emeklilerimizin refah seviyesini artÄ±rmakla kalmadÄ±k, maÄŸdur durumda olan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za da sahip çÄ±ktÄ±k."