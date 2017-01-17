Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 19:36

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ã¼lkesi Ã–zbekistan'dan ilk aÃ§Ä±klama geldi


Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen katliamcÄ±nÄ±n Ã¼lkesi Ã–zbekistan'da arananlar listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ortaköy'deki Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gerçekleÅŸtirilen kanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faili Abdülkadir Masharipov hakkÄ±nda ülkesi Özbekistan'dan ilk açÄ±klama geldi. Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkili, Masharipov'un, 6 yÄ±l önce Özbekistan'dan ayrÄ±larak Afganistan'a geçtiÄŸini söyledi. Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduÄŸu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"TÜRKÄ°YE Ä°LE Ä°RTÄ°BAT HALÄ°NDEYDÄ°K"

Kod adÄ± Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doÄŸusundaki Kokand ÅŸehrine kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu anlatan yetkili, Özbek makamlarÄ±n, terörist hakkÄ±ndaki bilgilerin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda Türk muhataplarÄ±yla irtibat halinde olduÄŸunu vurguladÄ±.

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Ä°stanbul emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ risk aldÄ± 20 dakikalÄ±k mÃ¼cadelede terÃ¶rist saÄŸ yakalandÄ±

Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡alÄ±ÅŸkan, Reina terÃ¶ristinin ele geÃ§irildiÄŸi operasyonun talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi ve saldÄ±rganÄ±n 20 dakikalÄ±k mÃ¼cadele soncunda saÄŸ yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan katliamcÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±yla ilgili ÅŸok aÃ§Ä±klama

SGK hizmet binalarÄ±nÄ±n toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Reina saldÄ±rganÄ± operasyonu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu: "Kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kar kalmayacaktÄ±r. Hukuk devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde herkesten hesap sorulacaktÄ±r" dedi.

reina saldÄ±rganÄ±

SaldÄ±rganÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonda 50 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rgan yakalanÄ±rken 50 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±