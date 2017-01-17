Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ã¼lkesi Ã–zbekistan'dan ilk aÃ§Ä±klama geldi

Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen katliamcÄ±nÄ±n Ã¼lkesi Ã–zbekistan'da arananlar listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ortaköy'deki Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi gerçekleÅŸtirilen kanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faili Abdülkadir Masharipov hakkÄ±nda ülkesi Özbekistan'dan ilk açÄ±klama geldi. Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkili, Masharipov'un, 6 yÄ±l önce Özbekistan'dan ayrÄ±larak Afganistan'a geçtiÄŸini söyledi. Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduÄŸu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
"TÜRKÄ°YE Ä°LE Ä°RTÄ°BAT HALÄ°NDEYDÄ°K"
Kod adÄ± Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doÄŸusundaki Kokand ÅŸehrine kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu anlatan yetkili, Özbek makamlarÄ±n, terörist hakkÄ±ndaki bilgilerin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda Türk muhataplarÄ±yla irtibat halinde olduÄŸunu vurguladÄ±.