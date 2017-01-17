SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ne giden Reina saldÄ±rganÄ± iÃ§in 250 polisle gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mesi iÃ§in 250 polis gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçesi'ndeki gece kulübü Reina'ya saldÄ±ran terörist Abdulkadir MaÅŸaripov, Fatih'teki 29 MayÄ±s EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saat 15.30'da saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi.
250 POLÄ°SLE GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ°
Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 250 polis hastaneye giden tüm yollarÄ± barikatlarla yaya ve araç trafiÄŸine kapattÄ±. SaldÄ±rgan saÄŸlÄ±k kontrolünden çÄ±kartÄ±lÄ±rken, polis memurlarÄ± kalkanlarÄ±nÄ± kaldÄ±rarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.