Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 20:07

SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ne giden Reina saldÄ±rganÄ± iÃ§in 250 polisle gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±


39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mesi iÃ§in 250 polis gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'un BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçesi'ndeki gece kulübü Reina'ya saldÄ±ran terörist Abdulkadir MaÅŸaripov, Fatih'teki 29 MayÄ±s EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saat 15.30'da saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi.

250 POLÄ°SLE GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ°

Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 250 polis hastaneye giden tüm yollarÄ± barikatlarla yaya ve araç trafiÄŸine kapattÄ±. SaldÄ±rgan saÄŸlÄ±k kontrolünden çÄ±kartÄ±lÄ±rken, polis memurlarÄ± kalkanlarÄ±nÄ± kaldÄ±rarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.

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Mehmet Aslan o sÃ¶zÃ¼yle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Oyuncu Mehmet Aslan, resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Twitin ÅŸofÃ¶rÃ¼ tarafÄ±ndan yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aslan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinden bakÄ±n neler Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden saldÄ±rganÄ±n evinden 197 bin ABD DolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, "Sen Ã§ok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazÄ±lÄ± bir not Ã§Ä±ktÄ±.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ã¼lkesi Ã–zbekistan'dan ilk aÃ§Ä±klama geldi

Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen katliamcÄ±nÄ±n Ã¼lkesi Ã–zbekistan'da arananlar listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.