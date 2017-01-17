Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinden bakÄ±n neler Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden saldÄ±rganÄ±n evinden 197 bin ABD DolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, "Sen Ã§ok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazÄ±lÄ± bir not Ã§Ä±ktÄ±.

Reina saldÄ±rganÄ± terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandÄ±ÄŸÄ± ev basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±ldÄ±. Çok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± gazeteci polisin izniyle o eve girdi. Operasyon sÄ±rasÄ±nda polisin evde bularak el koyduÄŸu 197 bin ABD DolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, "Sen çok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazÄ±lÄ± bir not da evdeki dikkat çeken ayrÄ±ntÄ±lardan.

TELEVÄ°ZYON YOK

Ä°ÅŸte polisin iki drone bulup el koyduÄŸu evdeki ilginç ayrÄ±ntÄ±lar... Dün geceki operasyonun izlerini taÅŸÄ±yan evde, iki çek yat, iki ayrÄ± yatak, bir buzdolabÄ±, çamaÅŸÄ±r makinasÄ± ve gardÄ±rop dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka eÅŸya bulunmuyor.

GIDA MALZEMESÄ° Ä°STÄ°FLEMÄ°ÅžLER

Televizyonun bulunmadÄ±ÄŸÄ± evde, koli koli istiflenmiÅŸ yumurtalar ve sÄ±vÄ± yaÄŸ tenekeleri ilk dikkat çeken detaylar. Neredeyse 1 ay önce yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸin ayrÄ±ntÄ±lÄ± fiÅŸi, eve toplu gÄ±da alÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±k sÄ±k dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyordu. BuzdolabÄ±nda dondurulmuÅŸ tavukla birlikte artÄ±k rengi deÄŸiÅŸen meyveler o son alÄ±ÅŸveriÅŸten kalma.

KADIN MALZEMELERÄ°

AyrÄ±ca evde, yakalanan kadÄ±nlara ait makyaj malzemeleri, kadÄ±n giysileri ve saç düzleÅŸtirici saç maÅŸasÄ± da yer alÄ±yor.

TÜL YERÄ°NE GÜNEÅžLÄ°K

Evin tüm odalarÄ±nda tül yerine güneÅŸlik bulunmasÄ± da evdekilerin görünmemek için baÅŸvurduklarÄ± yöntemlerden biriydi. Evin tüm pencerelerinde güneÅŸlik bulunuyor.

YEDEK AMPULLER

Evde kalanlar dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmamak için çok sayÄ±da yedek ampul bile almÄ±ÅŸlar. Bir dolapta bulunan 5 yedek ampul de dikkat çekici.

"SEN ÇOK DELÄ°SÄ°N"

Operasyon sÄ±rasÄ±nda polisin evde bularak el koyduÄŸu 197 bin ABD DolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, Libya ve Irak paralarÄ± ile bozuk eurolar da evin farklÄ± bölümlerinde bulundu. Göz lensi ve "Sen çok delisin" yazÄ±lÄ± bir not da evdeki dikkat çeken ayrÄ±ntÄ±lardan.

KOMÅžULARI OPERASYONDAN SONRA TERÖRÄ°STE SALDIRMIÅžLAR

Teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± 36 numaralÄ± dairenin alt katÄ±nda oturan Fikret Atar dün gece yaÅŸananlarÄ± anlattÄ± . Atar, teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ± an komÅŸularÄ±yla birlikte kendisine tepki gösterdiklerini, kendisinin de bir tekme attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Atar, tepkinin polis tarafÄ±ndan engellendiÄŸini de belirtti.

SÄ°TEDE GÜVENLÄ°K KAMERASI BULUNMUYOR

Fikret Atar daireler satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kendilerine sitede güvenlik kamera sisteminin kurulacaÄŸÄ±nÄ±n söylendiÄŸini ancak bunun bugüne kadar yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Atar'Ä±n anlatÄ±mÄ±na göre sitede yönetime baÅŸvurulmasÄ±na raÄŸmen güvenlik kamerasÄ± sistemi bulunmuyordu.