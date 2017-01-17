Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/01/2017 20:34

Mehmet Aslan o sÃ¶zÃ¼yle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±


Oyuncu Mehmet Aslan, resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Twitin ÅŸofÃ¶rÃ¼ tarafÄ±ndan yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aslan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Oyuncu Mehmet Aslan, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan Aslan ifadesinde, suçlamaya konu olan tweeti ÅŸoförünün attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HESABINDAN ATILAN TWEETLER BAÅžINA Ä°Åž AÇTI

Bir dönem MHP'den milletvekili adayÄ± olan oyuncu Mehmet Aslan, Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±nda bazÄ± paylaÅŸÄ±mlarda bulunmuÅŸtu. Tweetleri incelemeye alÄ±nan Aslan hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± Bürosu tarafÄ±ndan, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinden bakÄ±n neler Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden saldÄ±rganÄ±n evinden 197 bin ABD DolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, "Sen Ã§ok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazÄ±lÄ± bir not Ã§Ä±ktÄ±.


SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ne giden Reina saldÄ±rganÄ± iÃ§in 250 polisle gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mesi iÃ§in 250 polis gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ã¼lkesi Ã–zbekistan'dan ilk aÃ§Ä±klama geldi

Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen katliamcÄ±nÄ±n Ã¼lkesi Ã–zbekistan'da arananlar listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.