Mehmet Aslan o sÃ¶zÃ¼yle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden saldÄ±rganÄ±n evinden 197 bin ABD DolarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, "Sen Ã§ok delisin" ve "Seni Seviyorum Dina" yazÄ±lÄ± bir not Ã§Ä±ktÄ±.