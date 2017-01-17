Mehmet Aslan o sÃ¶zÃ¼yle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Oyuncu Mehmet Aslan, resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Twitin ÅŸofÃ¶rÃ¼ tarafÄ±ndan yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aslan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Oyuncu Mehmet Aslan, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan Aslan ifadesinde, suçlamaya konu olan tweeti ÅŸoförünün attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
HESABINDAN ATILAN TWEETLER BAÅžINA Ä°Åž AÇTI
Bir dönem MHP'den milletvekili adayÄ± olan oyuncu Mehmet Aslan, Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±nda bazÄ± paylaÅŸÄ±mlarda bulunmuÅŸtu. Tweetleri incelemeye alÄ±nan Aslan hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± Bürosu tarafÄ±ndan, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.