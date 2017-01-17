SavaÅŸ uÃ§aklarÄ± yanlÄ±ÅŸlÄ±kla mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± vurdu

Nijerya ordusu yanlÄ±ÅŸlÄ±kla mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± vurduÄŸunu kabul etti. Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava operasyonunda mÃ¼lteci kampÄ±nÄ±n bombalandÄ±ÄŸÄ± ve 100'den fazla Ã¶lÃ¼nÃ¼n olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Nijerya ordusu tarafÄ±ndan Boko Haram örgütüne karÅŸÄ± düzenlenen hava operasyonunda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" mülteci kampÄ± ve görevlilerin bulunduÄŸu bölgenin bombalandÄ±ÄŸÄ±, olayda en az 100 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

YANLIÅžLIKLA BOMBALANDI

Nijerya ordusu adÄ±na konuÅŸan General Gen Lucky Irabor gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde bulunan ve ülke içinde yerinden edilmiÅŸ kiÅŸilerin bulunduÄŸu kampÄ± "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KIZIL HAÇ VE SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR'A ÜYE GÖREVLÄ°LER ÖLDÜ

Kamerun sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Rann bölgesindeki bombardÄ±manda çok sayÄ±da kiÅŸinin öldüÄŸünü, bunlar arasÄ±nda UluslararasÄ± KÄ±zÄ±l Haç Örgütü ve SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar adÄ±na çalÄ±ÅŸan bazÄ± NijeryalÄ±larÄ±n da bulunduÄŸunu belirten General Irabor, olay ile ilgili incelemenin devam ettiÄŸini kaydetti.

100'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Borno eyaletinden bir yetkili, olayda 100'ün üzerinde mültecinin öldüÄŸünü, yardÄ±m çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

NÄ°JERYA ORDUSU KABUL ETTÄ°

Söz konusu olay Nijerya ordusu tarafÄ±ndan kabul edilen ilk hatalÄ± bombardÄ±man oldu. Ülkenin kuzeydoÄŸusunda yaÅŸayan NijeryalÄ±lar daha önce de ordunun sivil yerleÅŸim yerlerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.