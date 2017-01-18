Ä°ÅŸte Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n ilk ifadesi

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n polise verdiÄŸi ilk ifadede neler sÃ¶ylediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy’deki Reina adlÄ± gece kulübünü KalaÅŸnikof tüfekle tarayarak 39 kiÅŸiyi öldüren DEAÅž’lÄ± terörist Abdulgadir Masharipov önceki gece Ä°stanbul Esenyurt’ta yakalanÄ±rken, ilk ifadesi de ortaya çÄ±ktÄ±. Afganistan’da El Kaide kamplarÄ±nda silahlÄ± eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±, daha sonra DEAÅž’a geçtiÄŸi belirlenen terörist, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nde verdiÄŸi ifadede hedefi nasÄ±l seçtiklerini ÅŸöyle anlattÄ±:

Ä°RAN ÜZERÄ°NDEN TÜRKÄ°YE

“GeçtiÄŸimiz yÄ±l ocak ayÄ±nda Suriye’deki savaÅŸa katÄ±lmam için aldÄ±ÄŸÄ±m talimat üzerine Ä°ran üzerinden Türkiye’ye geldim. Konya’ya yerleÅŸtim. Konya’da bulunduÄŸum sÄ±rada Rakka’dan talimat geldi. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Taksim’de eylem yapmam talimatÄ± verildi. Taksim’de yaptÄ±ÄŸÄ±m keÅŸif görüntüsünü gönderdim. Taksim’de mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± Taksim’e geldim ancak çok yoÄŸun önlem vardÄ±. Eylemi yapmak mümkün görünmüyordu. Bana talimatÄ± veren kiÅŸiyle yeniden temas kurdum. AramÄ±zda Taksim’in eylem için uygun olmadÄ±ÄŸÄ± kanaatine vardÄ±k. Bölgede yeni bir hedef aramam talimatÄ± verdi. Ben de taksiyle saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda sahilde tur attÄ±m. Reina eylem için uygun görünüyordu. Fazla güvenlik önlemi göze çarpmÄ±yordu. Bu durumu bana talimat veren kiÅŸiye aktardÄ±m. Reina’nÄ±n uygun olduÄŸunu söyledim. O da kabul ederek Reina’da eylemi yapmamÄ± söyledi. Ben de taksiyle Zeytinburnu’na geldim. KaldÄ±ÄŸÄ±m evdeki silahÄ± alarak Reina’ya geldim ve eylemi gerçekleÅŸtirdim.”

ÖNCE BAÅžAKÅžEHÄ°R’DE BÄ°R EV

Ä°stanbul Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin iki hafta izini sürüp yakaladÄ±ÄŸÄ± teröristle ilgili elde edilen bilgilere göre Masharipov, yÄ±lbaÅŸÄ±nda eylem yapmak üzere Konya’dan 16 AralÄ±k’ta Ä°stanbul’a geldi. Ä°lk olarak BaÅŸakÅŸehir’de örgütün bir evine yerleÅŸtirildi. Eylemden iki gün önce Zeytinburnu’na taÅŸÄ±ndÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina’da 39 kiÅŸiyi öldürdü. KatliamÄ±n ardÄ±ndan flashbang’lerden birini elinde patlatarak, yaralÄ±ymÄ±ÅŸ gibi Reina’dan çÄ±ktÄ±. BindiÄŸi taksinin sürücüsüne parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyince KuruçeÅŸme’de indirildi. Daha sonra yine bir taksi çevirdi. ParasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Zincirlikuyu’ya kendisini bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedi. Zincirlikuyu’da baÅŸka bir taksiye binerek parayÄ± indiÄŸinde vereceÄŸini belirtti. Zeytinburnu’na geldi. Bir Uygur restoranÄ±nda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±ndan taksi parasÄ±nÄ± aldÄ±. Geceyi burada geçirdi. Sabah erkenden evden çÄ±ktÄ±. Önce BaÅŸakÅŸehir’e gitti. Buradaki örgüt evinden biri IraklÄ± 2 kiÅŸi kendisini Esenyurt’ta yakalandÄ±ÄŸÄ± siteye götürdü. Kendisini eve yerleÅŸtiren kiÅŸi, bir IraklÄ±’yÄ± yanÄ±nda bÄ±rakÄ±p ayrÄ±ldÄ±. Daire daha önce kiralanmÄ±ÅŸtÄ±. 6 Ocak’ta, örgütün güvenli ev olarak nitelediÄŸi daireye yerleÅŸti.

BAKIRKÖY’DE KAÇMIÅž

Teröristle katliamdan sonra ilk temas, saldÄ±rÄ±nÄ±n ertesi günü BakÄ±rköy’de saÄŸlandÄ±. BakÄ±rköy’de uygulama yapan trafik ekibindeki polis, arka koltukta oturan teröristi tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Kimlik istediÄŸi sÄ±rada aniden hareketlenen otomobilden polise ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Daha sonra otomobil BeyoÄŸlu’nda terk edilmiÅŸ olarak bulundu. Otomobili kullanan ve Çin pasaportu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirlenen DoÄŸu TürkistanlÄ± emniyetteki ifadesinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin Reina saldÄ±rganÄ± olduÄŸunu teyit etti. Bu olaydan sonra teröristin BaÅŸakÅŸehir’den Esenyurt’a götürüldüÄŸü belirlendi.

SÄ°TE, 3 GÜN Ä°ZLENDÄ°

Polis çemberi daraltÄ±rken yapÄ±lan teknik ve fiziki takipte, teröristin Esenyurt’ta kaldÄ±ÄŸÄ± evle ilgili detaylÄ± bilgi toplandÄ±. Operasyondan 3 gün önce polis siteyi ve evi yakÄ±n takibe aldÄ±. 3 günlük takibin ardÄ±ndan teröristin evde olduÄŸuna yönelik bilgiye ulaÅŸÄ±lÄ±nca önceki gece saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Terörle Mücadele Operasyon Timleri koçbaÅŸÄ± ile kapÄ±yÄ± kÄ±rarak içeri girdi. Özel harekât polisleri de operasyona destek verdi. Polis, teröristin ilk anda kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra kaçamayacaÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca gözaltÄ±na alÄ±nmamak için direndiÄŸini belirtti.