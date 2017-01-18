Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/01/2017 09:11

KafasÄ±na basÄ±lan bu terÃ¶ristin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya baskÄ±n yaparak 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶ristin evini kiralayan, polisin kafasÄ±na bastÄ±ÄŸÄ± IraklÄ± saldÄ±rgan olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden terörist Masharipov dün gece düzenlenen operasyonla kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. SaldÄ±rganla birlikte biri IraklÄ± erkek ve 3 kadÄ±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± ev de çok konuÅŸuldu.

750 TL'YE KÄ°RALANDI

Tüm bu yaÅŸananlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± dairenin, 15 AÄŸustos 2016'da 6 aylÄ±ÄŸÄ±na, aylÄ±k 750 TL'den kiralandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±

KAFASINA BASILAN TERÖRÄ°ST EVÄ° KÄ°RALAMIÅž

Ev sahibinin de yabancÄ± uyruklu olduÄŸu tespit edildi. Dairenin sahibi Nurullah Zaki Haser evini kiralamasÄ± için Esenyurt'taki bir inÅŸaat firmasÄ±na anahtar bÄ±raktÄ±. Firma da evi 1500 TL depozito, 750 TL peÅŸinat ve aylÄ±k 750 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 6 aylÄ±ÄŸÄ±na Ali Jameel Mohammed'e kiraladÄ±. Site yönetimine de bu kontrat teslim edildi. Site, kiracÄ±lara elektronik giriÅŸ kartlarÄ± verdi.Bahsedilen Ali Jameel Mohammed'in operasyon sÄ±rasÄ±nda kafasÄ±na basÄ±larak yakalanan terörist olduÄŸu belirtildi

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Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±


ABD'nin terÃ¶re karÅŸÄ± eÄŸittiÄŸi eski Tacik subayÄ± El Bab'ta TÃ¼rklere karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor

El Bab'da TÃ¼rk askerine karÅŸÄ± savaÅŸan DEAÅž militanlarÄ±nÄ± geÃ§miÅŸte ABD'nin eÄŸittiÄŸi eski Tacik subay Ebu Ã–mer Halimov'un yÃ¶nettiÄŸi iddia edildi. Halimov'u ABD, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten ile arÄ±yor.


Reina ÅŸehidi polisin aÄŸabeyi de operasyona katÄ±lmÄ±ÅŸ

Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶rist Abdulkadir Masharipov, Reina'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan polis devriye aracÄ±ndaki Burak YÄ±ldÄ±z'Ä± ÅŸehit etmiÅŸti. Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n yakalanma operasyonuna ÅŸehit polisin aÄŸabeyi de katÄ±ldÄ±.