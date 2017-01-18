KafasÄ±na basÄ±lan bu terÃ¶ristin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya baskÄ±n yaparak 39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren terÃ¶ristin evini kiralayan, polisin kafasÄ±na bastÄ±ÄŸÄ± IraklÄ± saldÄ±rgan olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden terörist Masharipov dün gece düzenlenen operasyonla kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. SaldÄ±rganla birlikte biri IraklÄ± erkek ve 3 kadÄ±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± ev de çok konuÅŸuldu.

750 TL'YE KÄ°RALANDI

Tüm bu yaÅŸananlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± dairenin, 15 AÄŸustos 2016'da 6 aylÄ±ÄŸÄ±na, aylÄ±k 750 TL'den kiralandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±

KAFASINA BASILAN TERÖRÄ°ST EVÄ° KÄ°RALAMIÅž

Ev sahibinin de yabancÄ± uyruklu olduÄŸu tespit edildi. Dairenin sahibi Nurullah Zaki Haser evini kiralamasÄ± için Esenyurt'taki bir inÅŸaat firmasÄ±na anahtar bÄ±raktÄ±. Firma da evi 1500 TL depozito, 750 TL peÅŸinat ve aylÄ±k 750 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 6 aylÄ±ÄŸÄ±na Ali Jameel Mohammed'e kiraladÄ±. Site yönetimine de bu kontrat teslim edildi. Site, kiracÄ±lara elektronik giriÅŸ kartlarÄ± verdi.Bahsedilen Ali Jameel Mohammed'in operasyon sÄ±rasÄ±nda kafasÄ±na basÄ±larak yakalanan terörist olduÄŸu belirtildi