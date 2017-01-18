Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± evdeki kadÄ±nlarla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar

Reina saldÄ±rganÄ±yla aynÄ± evde yakalanan kadÄ±nlar da Suriye'ye gÃ¶nderilmek Ã¼zere bekletildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'yÄ± kana bulayan Özbek asÄ±llÄ± Abdulgadir Masharipov'un yakalandÄ±ÄŸÄ± ev, Esenyurt Özyurtlar N'ÅŸehir Sitesi'nde. Civardaki tüm siteler gibi çok sayÄ±da kiralÄ±k ev var. AyrÄ±ca sitenin güvenlik kameralarÄ± da yok.Teröristin kaldÄ±ÄŸÄ± ev sitedeki eÅŸyalÄ± kiralÄ±k dairelerden biri. Dairede 2 oda ve mutfak içinde bir salon bulunuyor. Bir odada 2 yatak, diÄŸer odada ise 2 kiÅŸilik bir yatak var. Amerikan mutfaklÄ± salonda ise 2 çekyat bulunuyor. 2 kiÅŸilik yataÄŸÄ±n olduÄŸu odada büyük bir gardrop, içi kadÄ±n eÅŸyalarÄ±yla dolu bir valiz, çok sayÄ±da makyaj malzemesi, saç maÅŸasÄ±, parfüm dikkat çekiyor. Bir de AÄŸrÄ±'dan Ä°stanbul'a alÄ±nmÄ±ÅŸ bir otobüs bileti. 2 yataÄŸÄ±n bulunduÄŸu odada makyaj masasÄ± var. Bir poÅŸet dolusu KÄ±rgÄ±z parasÄ± yataÄŸÄ±n üzerinde. Salonda ise 2 çekyat, küçük bir masa var. Bu arada sitenin emlak iÅŸlerini yapan Burak SarÄ±ca, evde yakalanan siyahi kadÄ±nÄ±n 3 gün önce iÅŸyerine geldiÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BAÅžI ÖRTÜLÜ DEÄžÄ°LDÄ°"

"Siyahi kadÄ±n 3 gün önce ofise gelmiÅŸti. Az Türkçe konuÅŸuyordu. BaÅŸÄ± örtülü deÄŸildi. Burada oturduÄŸunu, bir daire daha istediklerini söyledi. Biz de yabancÄ±lara kiraya vermiyoruz kolay kolay. KiralÄ±k ev yok deyip gönderdik. Sitenin 1. EtabÄ± burasÄ±. Burada günlük kiralÄ±k evler yok. Muhafazakâr bir yer aslÄ±nda. Aileler var.

"SALDIRGANI GÖRMEDÄ°K"

Daireyi Mahmut diye birinden kiralamÄ±ÅŸlar. Bedelinin de üstünde para ödemiÅŸler. Kamera da olmadÄ±ÄŸÄ± için bu daireyi seçmiÅŸler. Bir kadÄ±n ve bir erkek kiralamÄ±ÅŸ. 80 metrekarelik, Amerikan mutfaklÄ± bir daire. Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± hiç görmedik. Bu sitede dÄ±ÅŸarÄ±dan görünmeden otoparktan girilebiliyor. Evden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda direkt otoparka, oradan da otomobilinize binerek yola çÄ±kÄ±yorsunuz hemen."

SURÄ°YE'YE GÄ°DECEKLERMÄ°Åž

Esenyurt'ta Reina teröristi Abdülgadir Masharipov'un baskÄ±nla yakalandÄ±ÄŸÄ± ev, DEAÅž'Ä±n Suriye ve Irak'taki savaÅŸ bölgelerine eleman gönderdiÄŸi durak noktalarÄ±ndan biriydi. Evde yakalanan kadÄ±nlar da Suriye'ye gönderilmek üzere bekletiliyordu. Evde bulunan eÅŸyalar arasÄ±nda yakalanan kadÄ±nlara ait çantalar, makyaj malzemeleri, giysiler ve saç düzleÅŸtirici gibi malzemeler de yer aldÄ±. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin de dün operasyonla ilgili bilgi verirken, "Teröristle birlikte IraklÄ± bir erkek ve MÄ±sÄ±r, Afrika'dan olmak üzere deÄŸiÅŸik ülkelerden 3 kadÄ±n yakalanmÄ±ÅŸ durumda, onlar da gözaltÄ±nda. Örgüt baÄŸlantÄ±sÄ± olmasÄ± ihtimali çok yüksek. Çünkü bir teröristle aynÄ± evde bulunuyorlardÄ±" dedi.

'FUHUÅžTAN SABIKASI' VAR Ä°DDÄ°ASI

Öte yandan Sabah gazetesinde Ferit Zengin imzasÄ±yla yer alan haberde, hücre evinde yakalanan ikisi siyahi 3 kadÄ±ndan Senegal uyruklu Dina A.'nÄ±n fuhuÅŸtan sabÄ±kasÄ± olduÄŸu iddia edildi.