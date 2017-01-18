Reina saldÄ±rganÄ± polisleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ anda bÃ¶yle baÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n, evini basan polislere TÃ¼rkÃ§e "Beni Ã¶ldÃ¼rmeyin" dediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübünde yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸiyi katleden DEAÅž'lÄ± terörist Abdulkadir Masharipov ve beraberindeki 4 kiÅŸi, Ä°stanbul Esenyurt'ta operasyonla yakalandÄ±. KatliamÄ±n ardÄ±ndan istihbarat birimleri, DEAÅž içindeki haber kaynaklarÄ±na "Dikkatli olun" uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Teröristin yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek sÄ±nÄ±rda kaçakçÄ±lÄ±k yapan kiÅŸiler yakÄ±n takibe alÄ±ndÄ±. Hatay polisi, Masharipov'a olay günü ve sonrasÄ±nda yardÄ±m ettiÄŸi belirlenen Özbek asÄ±llÄ± 3 kiÅŸinin kente geldiÄŸini ve kaçakçÄ±larla temas kurduÄŸu bilgisini aldÄ±. 3 Özbek, Hatay'da yakalanÄ±p Ä°stanbul'a gönderildi.

KONYA'DAKÄ° HÜCREYLE 'Ä°LK TEMAS' YAKALATTI

Kendisine yardÄ±m eden 3 kiÅŸinin yakalanmasÄ± üzerine paniÄŸe kapÄ±lan Masharipov, kaçmak için Konya'daki DAEÅž hücresi ile irtibata geçti. Ä°stihbarat birimleri, bu iletiÅŸimden haberdar oldu. Masharipov'un Ä°stanbul Esenyurt'ta olabileceÄŸi 5 adres tespit edildi.

'SÄ°YAHÄ° KADINLARI' KULLANDILAR

Art arda yapÄ±lan baskÄ±nlarda, Masharipov ile 1 IraklÄ± erkek ile AfrikalÄ± 3 kadÄ±n yakalandÄ±. IraklÄ± kiÅŸinin evi kiralayan Ali Jameel Mohammed, kadÄ±nlarÄ±n ise Senegalli Dina A. (27), Somalili Aysha M. (27) ve MÄ±sÄ±rlÄ± Tene Trare (26) olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.Åžüphelilerin, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve yer deÄŸiÅŸtirmede dikkat çekmemek için siyahi kadÄ±nlarÄ± kullandÄ±klarÄ± tespit edildi. AfrikalÄ± kadÄ±nlarÄ±n, DEAÅž'a katÄ±lacaÄŸÄ± öne sürüldü.

'GÜRÜLTÜ 20 DAKÄ°KA SÜRDÜ'

Görgü tanÄ±klarÄ±ndan Ä°lker Atak, binada sesleri duyunca kavga olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü, gürültü ve baÄŸÄ±rtÄ±larÄ±n 20 dakika sürdüÄŸünü söyledi. Atak, "Gürültüye uyandÄ±ÄŸÄ±mda 23.30 sÄ±ralarÄ±ydÄ±. Kavga olduÄŸunu düÅŸündüm. 155'i arayÄ±p ihbarda bulundum. Polis önce bir kiÅŸiyi dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kardÄ±. 20 dakika baÄŸÄ±rtÄ± sürdü. Güvenlik kamerasÄ± eksiÄŸimiz var. Özel kartla giriÅŸ yapÄ±lÄ±yor. Son 10 günde siteye çok sayÄ±da siyahi vatandaÅŸÄ±n giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm" dedi.Sezer Aras ise zanlÄ±larÄ±n siteden çÄ±karÄ±lÄ±ÅŸ anÄ±nÄ± anlattÄ±. Aras, "2 zanlÄ±yÄ± çÄ±kardÄ±lar. Site sakinleri dÄ±ÅŸarÄ±daydÄ±. Ä°kinci zanlÄ± çÄ±karÄ±lÄ±rken zanlÄ±ya linç giriÅŸiminde bulundular. Yerde sürükleyerek çÄ±karÄ±yorlardÄ±" diye konuÅŸtu.

Ä°LK SÖZÜ 'ÖLDÜRMEYÄ°N BENÄ°' OLDU

Operasyon sÄ±rasÄ±nda Abdukadir Masharipov'un yataÄŸÄ±n altÄ±na saklandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, oldukça korktuÄŸu da gözlendi. Terörist, ilk ifadesinde ise saldÄ±rÄ±yÄ± nasÄ±l planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eylem sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tek tek polise anlattÄ±.Parmak izleri de tespit edilenlerle uyuÅŸtu. Masharipov'un, evde polisleri gördüÄŸü an Türkçe "Öldürmeyin beni" dediÄŸi öÄŸrenildi. Teröristin oÄŸlunu baÅŸka bir DEAÅž hücre evine gönderdiÄŸi belirlendi. Masharipov'un karÄ±sÄ± ve kÄ±zÄ± geçen hafta Pendik'te gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

OPERASYONU ÇALIÅžKAN YÖNETTÄ°

Operasyonu bizzat Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan yönetti. ÇalÄ±ÅŸkan, saldÄ±rganÄ±n tüm baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n deÅŸifre edilmesi için saÄŸ yakalanmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi.Esenyurt'taki 5 ayrÄ± hücre evine, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nün tecrübeli operasyon timleri girdi. KapÄ±larÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ± ve patlamaya karÅŸÄ± da parça tesirlerini ortadan kaldÄ±ran çelik kalkan ve özel örtüler kullanÄ±ldÄ±.

20 HÜCRE ÇÖKERTÄ°LDÄ°

Masharipov'a ulaÅŸmak için 1 Ocak'tan bu yana Ä°stanbul'daki DEAÅž hücrelerine çok sayÄ±da baskÄ±n düzenlendi. Polis Esenyurt, Silivri ve BaÅŸakÅŸehir'de 20 DEAÅž hücresini çökertti.DEAÅž'Ä±n Özbek yapÄ±lanmasÄ±na yönelik Ä°stanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda da çok sayÄ±da kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, operasyonlarÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi