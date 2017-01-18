Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± bir kadÄ±n ihbar etmiÅŸ

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n 3 gÃ¼nde bir farklÄ± evlerde kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, bir kadÄ±nÄ±n ihbarÄ± sonucu gÃ¼velikli sitede yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi katleden terörist Masharipov, dün gece yapÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± operasyonla kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. Teröristle birlikte biri IraklÄ± erkek ve 3 kadÄ±n da aynÄ± evde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi de bugünkü köÅŸesini bu olaya ayÄ±rarak teröristi bir kadÄ±nÄ±n ihbar ettiÄŸini belirtti.

"PARAYI VE KADINI TAKÄ°P ET, O SENÄ° KATÄ°LE GÖTÜRÜR"

Ä°ÅŸte Selvi'nin yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili kÄ±smÄ±: "'ParayÄ± ve kadÄ±nÄ± takip et, o seni katile götürür' diye bir kural vardÄ±r. Reina saldÄ±rganÄ± yakalandÄ±ÄŸÄ±nda yanÄ±nda 197 bin dolar çÄ±ktÄ±. SaldÄ±rgan kaçmak üzereyken yakalandÄ±. KarÄ±sÄ± eylemden bir süre sonra gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. O da çok iyi yetiÅŸtirilmiÅŸ bir DAEÅž militanÄ± olduÄŸundan kocasÄ± için "IÅžÄ°D'e sempati duyduÄŸunu bile bilmiyordum" dedi. Ama burada kadÄ±nÄ±n takibi farklÄ±.

"3 GÜN ÖNCE GETÄ°RÄ°LMÄ°Åž"

Reina saldÄ±rganÄ± Esenyurt'taki lüks siteye 3 gün önce getirilmiÅŸ. Ancak son 12 gün Esenyurt bölgesindeymiÅŸ. Yakalanmamak için üç günde bir ev deÄŸiÅŸtirmiÅŸ. Aile havasÄ± vermek için kadÄ±nlarla birlikte aynÄ± evde kalmalarÄ±na özen gösterilmiÅŸ. Birkaç kez çok yaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Ancak son anda aranÄ±lan adresten kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ.

"BÄ°R KADIN Ä°HBAR ETMÄ°Åž"

Bir kadÄ±nÄ±n ihbarÄ± Emniyet'in iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. Son gün 5 ayrÄ± yer için operasyon düzenlenmiÅŸ, birinde ele geçirilmiÅŸ. Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n ele geçirildiÄŸi operasyon 20 dakika sürmüÅŸ. Çok kÄ±sa bir sürede tamamlanabilirdi. Ama o zaman da öldürülüp etkisiz hale getirilirdi. O durumda sadece bir terörist öldürülmüÅŸ olurdu, ÅŸimdi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak kiÅŸi elimizde.

"Ä°LK 3 GÜN KARANLIKTA"

Reina saldÄ±rganÄ±na iliÅŸkin ilk üç gün karanlÄ±kta. Reina'daki katliamdan sonra nasÄ±l kaçtÄ±, nerede saklandÄ±, Ä°stanbul'da bir yerden diÄŸerine kimler tarafÄ±ndan ve nasÄ±l götürüldü? Sorguda bunlar ortaya çÄ±kacak. Terörist, DAEÅž'Ä±n askeri birimi içinde özel olarak yetiÅŸtirilmiÅŸ, suikast timinden. Sadece Türkiye açÄ±sÄ±ndan deÄŸil, uluslararasÄ± camianÄ±n yürüttüÄŸü DAEÅž'le mücadeleye önemli katkÄ± saÄŸlayacak çapta bilgiler alÄ±nabilir."