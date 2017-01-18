Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼rkiye'ye Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de DAEÅž'li terÃ¶rist geÃ§iÅŸ yaptÄ±

Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi HiÅŸam El-Alevi, DAEÅž hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'yi uyardÄ±.

Irak'Ä±n elindeki bilgilere göre, önemli sayÄ±da DEAÅž'lÄ± teröristin Türkiye'ye geçtiÄŸini ve bir kÄ±smÄ±nÄ±n da geçmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Irak'Ä±n Ankara Büyükelçisi HiÅŸam El-Alevi, bu konuda Türk istihbaratÄ±na bilgi aktardÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

"BÄ°NLERCE DEAÅž'LIDAN BAHSEDÄ°YORUZ"

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdat ziyareti sÄ±rasÄ±nda bir araya gelen Irak ve Türkiye'nin istihbarat ÅŸeflerinin DEAÅž'a karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸi yapmak üzere mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Büyükelçi El Alevi, Hürriyet'e konuÅŸtu. Büyükelçi, söz konusu DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n Musul, Telafer ve bölgedeki diÄŸer ÅŸehirlerden geldiklerini ifade ederek, "Bu çok ciddi bir konu, binlerce DEAÅž'lÄ±dan bahsediyoruz" uyarÄ±sÄ± yaparak ÅŸöyle devam etti: "Evlerini terk etmek zorunda kalan gerçek Irak vatandaÅŸlarÄ± ile Musul operasyonu nedeniyle bulunduklarÄ± ÅŸehirlerden ayrÄ±lmak zorunda kalan DEAÅž unsurlarÄ±nÄ± ayÄ±rt etmek üzere iki tarafÄ±n iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±, bilgi paylaÅŸmamÄ±z önemli. Bu unsurlar hem Türkiye'nin hem de Irak'Ä±n ulusal güvenliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor."Irak'Ä± ziyaret eden Türk heyetinin Erbil temaslarÄ±nda da konunun gündemde olduÄŸunu anÄ±msatan Büyükelçi, kendisinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ziyarette güvenlik iÅŸbirliÄŸinin konuÅŸulduÄŸunu belirtti. Büyükelçi, Musul operasyonu konusunda da ÅŸunlarÄ± söyledi:

"SIRADA SÄ°NCAR VAR"

"Musul kentine yapÄ±lan operasyonun batÄ± kÄ±smÄ±, doÄŸusuna göre daha hÄ±zlÄ± ilerleyecek gibi görünüyor. Bu da Musul'da DEAÅž varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son bulmasÄ± demek. Böylece aralarÄ±nda Sincar'Ä±n da bulunduÄŸu diÄŸer bölgelere ilerleyebiliriz. Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasÄ±nda varÄ±lan uzlaÅŸÄ±ya göre Irak ordusu ve PeÅŸmerge güçleri, Sincar'Ä±n (PKK'dan) temizlenmesi için ortak operasyon düzenleyecek."

UZLAÅžIDA Ä°SÄ°MLERÄ°N PAYLAÅžILMASI DA VAR

Hürriyet'e bilgi veren Türk güvenlik kaynaklarÄ± da, BaÄŸdat'ta yapÄ±lan görüÅŸmelerde, terörle mücadele baÅŸta olmak üzere ikili iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve iÅŸbirliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu uzlaÅŸÄ±nÄ±n terör örgütü üyelerinin isimlerinin paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± da kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.