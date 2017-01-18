Reina ÅŸehidi polisin aÄŸabeyi de operasyona katÄ±lmÄ±ÅŸ

Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶rist Abdulkadir Masharipov, Reina'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan polis devriye aracÄ±ndaki Burak YÄ±ldÄ±z'Ä± ÅŸehit etmiÅŸti. Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n yakalanma operasyonuna ÅŸehit polisin aÄŸabeyi de katÄ±ldÄ±.

Reina'yÄ± kana bulayan terörist Abdulkadir Masharipov Ä°stanbul polisinin baÅŸarÄ± operasyonu ile Esenyurt'ta saklandÄ±ÄŸÄ± evde kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yapÄ±lan alçak saldÄ±rÄ±da ilk önce Reina önündeki polis aracÄ±nda bulunan polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z ÅŸehit düÅŸmüÅŸtü. Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n aÄŸabeyi Murat yÄ±ldÄ±z da polisti. Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan ve ekibinin büyük bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ± operasyona Reina'da düzenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z'Ä±n Çevik Kuvvet'te görevli abisi Murat YÄ±ldÄ±z'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.