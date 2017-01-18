ABD'nin terÃ¶re karÅŸÄ± eÄŸittiÄŸi eski Tacik subayÄ± El Bab'ta TÃ¼rklere karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor

El Bab'da TÃ¼rk askerine karÅŸÄ± savaÅŸan DEAÅž militanlarÄ±nÄ± geÃ§miÅŸte ABD'nin eÄŸittiÄŸi eski Tacik subay Ebu Ã–mer Halimov'un yÃ¶nettiÄŸi iddia edildi. Halimov'u ABD, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten ile arÄ±yor.

Suriye'de kan kaybeden DEAÅž'Ä±n yeni emiri olarak ABD'nin eÄŸittiÄŸi TacikistanlÄ± eski subay Ebu Ömer Halimov'un atandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Halimov, Tacikistan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± polis özel kuvvetleri OMON'da yarbay rütbesiyle görevliyken, 2015 yÄ±lÄ±nda ortadan kaybolarak DEAÅž'a katÄ±ldÄ±. Irak'Ä±n eski operasyon lideri 'Çeçen' lakaplÄ± Ebu Ömer el-ÅžiÅŸani'nin geçtiÄŸimiz Temmuz'da koalisyon saldÄ±rÄ±larÄ±nda öldürülmesinin ardÄ±ndan Halimov, örgütün Irak'taki en üst düzey komutanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Örgüt Eylül 2016'da Halimov'un özel kuvvetler komutanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

TERÖRE KARÅžI EÄžÄ°TÄ°LDÄ°!

Gerçek adÄ± Gülmurad Halimov olan Ebu Ömer kod adlÄ± terörist Halimov, Tacikistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ulusal MuhafÄ±zlarÄ±'nda görev yaptÄ±ktan sonra, Tacikistan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± polis özel kuvvetlerine katÄ±ldÄ±. 2003-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, Amerika ve Tacikistan'da, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen beÅŸ farklÄ± terörle mücadele eÄŸitim programÄ±na katÄ±ldÄ±. 2009'da Tacikistan'daki RaÅŸt Vadisi ile 2012'de Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Horog kentinde ayrÄ±lÄ±kçÄ± silahlÄ± gruplara karÅŸÄ± düzenlenen harekâtlarda yer aldÄ±.

KESKÄ°N NÄ°ÅžANCI

Amerikan DÄ±ÅŸiÅŸlerine baÄŸlÄ± Diplomatik Güvenlik ve Anti-terörizm birlikleri tarafÄ±ndan özel savaÅŸ taktikleri konusunda eÄŸitilen ve keskin niÅŸancÄ± olduÄŸu belirtilen Ebu Ömer Halimov'un El Bab'da Türk askerinden darbe yiyen DEAÅž'Ä± toparlamasÄ± için örgüt yönetimi tarafÄ±ndan Irak'tan Suriye'ye gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. 29 Eylül 2015'te Amerika BirleÅŸik Devletleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 29 Åžubat 2016'da ise BM Güvenlik Konseyi tarafÄ±ndan terörist olarak tanÄ±mlandÄ± ve yaptÄ±rÄ±mlar listesine eklendi.

3 MÄ°LYON DOLAR ÖDÜL

AÄŸustos 2016'da, 'Adalet için Ödül programÄ±' kapsamÄ±nda Halimov'un ölü ya da diri olarak yakalayan yahut yakalanmasÄ±yla sonuçlanan bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± yapan kiÅŸiye, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 3 milyon dolar ödül vaat edildi. 'Özel EÄŸitimli Küresel Terörist' olarak tanÄ±mlanan Halimov, Ä°nterpol tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranÄ±yor.