Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 54 ilde 243 Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) personeli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.Karar doÄŸrultusunda, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele, KaçakçÄ±lÄ±k, Organize, Güvenlik ve Mali suçlarla mücadele ile asayiÅŸ ÅŸube müdürlüÄŸü ekiplerince, 54 ilde operasyon düzenlendi.Åžüphelilerden bazÄ±larÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, arama yapÄ±lan adreslerde çok sayÄ±da örgütsel doküman ile iletiÅŸim ve biliÅŸim malzemeleri ele geçirildi.