Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/01/2017 11:42

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

bylock

FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 54 ilde 243 Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) personeli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.Karar doÄŸrultusunda, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele, KaçakçÄ±lÄ±k, Organize, Güvenlik ve Mali suçlarla mücadele ile asayiÅŸ ÅŸube müdürlüÄŸü ekiplerince, 54 ilde operasyon düzenlendi.Åžüphelilerden bazÄ±larÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, arama yapÄ±lan adreslerde çok sayÄ±da örgütsel doküman ile iletiÅŸim ve biliÅŸim malzemeleri ele geçirildi.

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ABD'nin terÃ¶re karÅŸÄ± eÄŸittiÄŸi eski Tacik subayÄ± El Bab'ta TÃ¼rklere karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor

El Bab'da TÃ¼rk askerine karÅŸÄ± savaÅŸan DEAÅž militanlarÄ±nÄ± geÃ§miÅŸte ABD'nin eÄŸittiÄŸi eski Tacik subay Ebu Ã–mer Halimov'un yÃ¶nettiÄŸi iddia edildi. Halimov'u ABD, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten ile arÄ±yor.


Reina ÅŸehidi polisin aÄŸabeyi de operasyona katÄ±lmÄ±ÅŸ

Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶rist Abdulkadir Masharipov, Reina'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan polis devriye aracÄ±ndaki Burak YÄ±ldÄ±z'Ä± ÅŸehit etmiÅŸti. Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n yakalanma operasyonuna ÅŸehit polisin aÄŸabeyi de katÄ±ldÄ±.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± bir kadÄ±n ihbar etmiÅŸ

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n 3 gÃ¼nde bir farklÄ± evlerde kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, bir kadÄ±nÄ±n ihbarÄ± sonucu gÃ¼velikli sitede yakalandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.