KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve BahÃ§eli arasÄ±nda 45 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme 45 dakika sÃ¼rdÃ¼

45 dakikalÄ±k görüÅŸmenin ardÄ±ndan iki lider açÄ±klama yaptÄ±.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu görüÅŸme sonrasÄ±, "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim ÅŸahsen görüÅŸmeye ihtiyacÄ±m vardÄ±. SayÄ±n baÅŸkanÄ± ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± kendileriyle paylaÅŸtÄ±m. Ve kendisine çok teÅŸekkür ederim" diye konuÅŸtu.

Devlet Bahçeli ise, “genel baÅŸkanÄ±m gerekeni söyledi” demekle yetindi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na eÅŸlik eden CHP Grup BaÅŸkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüÅŸmeye katÄ±lmamasÄ± dikkat çekti.Ä°ki liderin görüÅŸmesi baÅŸ baÅŸa gerçekleÅŸti.