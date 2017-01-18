Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/01/2017 12:12

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve BahÃ§eli arasÄ±nda 45 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi

kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve bahÃ§eli

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme 45 dakika sÃ¼rdÃ¼

45 dakikalÄ±k görüÅŸmenin ardÄ±ndan iki lider açÄ±klama yaptÄ±.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu görüÅŸme sonrasÄ±, "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim ÅŸahsen görüÅŸmeye ihtiyacÄ±m vardÄ±. SayÄ±n baÅŸkanÄ± ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± kendileriyle paylaÅŸtÄ±m. Ve kendisine çok teÅŸekkür ederim" diye konuÅŸtu.

Devlet Bahçeli ise, “genel baÅŸkanÄ±m gerekeni söyledi” demekle yetindi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na eÅŸlik eden CHP Grup BaÅŸkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüÅŸmeye katÄ±lmamasÄ± dikkat çekti.Ä°ki liderin görüÅŸmesi baÅŸ baÅŸa gerçekleÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinde bulunan 197 bin dolarÄ± bakÄ±n kim vermiÅŸ

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina katliamcÄ±sÄ±na 197 bin dolarÄ±n, kaÃ§masÄ± iÃ§in DEAÅž tarafÄ±ndan verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

bylock

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±


ABD'nin terÃ¶re karÅŸÄ± eÄŸittiÄŸi eski Tacik subayÄ± El Bab'ta TÃ¼rklere karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor

El Bab'da TÃ¼rk askerine karÅŸÄ± savaÅŸan DEAÅž militanlarÄ±nÄ± geÃ§miÅŸte ABD'nin eÄŸittiÄŸi eski Tacik subay Ebu Ã–mer Halimov'un yÃ¶nettiÄŸi iddia edildi. Halimov'u ABD, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten ile arÄ±yor.