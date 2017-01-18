Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n evinde bulunan 197 bin dolarÄ± bakÄ±n kim vermiÅŸ

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina katliamcÄ±sÄ±na 197 bin dolarÄ±n, kaÃ§masÄ± iÃ§in DEAÅž tarafÄ±ndan verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Reina'ya saldÄ±ran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaÅŸÄ± Abdulkadir MaÅŸaripov, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde gözaltÄ± iÅŸlemleri yaklaÅŸÄ±k 36 saattir devam ediyor. Emniyet kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, MaÅŸaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlÄ± MaÅŸaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnÄ±z baÅŸÄ±na tutulduÄŸu öÄŸrenildi. MaÅŸaripov'un gözaltÄ± sürecinde uzun süre konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve ifadesinin yazÄ±lÄ± olarak alÄ±nmaya baÅŸlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

EMÄ°R RAKKA'DAN GELDÄ°

Terörist emrin Rakka'dan geldiÄŸini doÄŸruladÄ±. Terör örgütünün sözde Türkiye emiri Hoca AkÄ±n'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen Hoca Yusuf kod adlÄ± Ä°lyas MamaÅŸapirov'la eylemler üzerine görüÅŸtüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°nternette bir mesajlaÅŸma programÄ±ndan haberleÅŸtiklerini, yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸifleri aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi iddia ediliyor.

197 BÄ°N LÄ°RAYI DEAÅž VERMÄ°Åž

Teröristin kaldÄ±ÄŸÄ± evde 197 bin dolar bulunmuÅŸtu. ParanÄ±n, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± teröristin kaçmasÄ± için DEAÅž tarafÄ±ndan verildiÄŸi belirlendi. Teröristin kaçma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸu, Rakka'ya gitmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. DiÄŸer örgüt üyelerinin de kendisine güzergah ayarlamak için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Teröristlerin Suriye'den mi Irak üzerinden mi Rakka'ya gidebileceklerinin yollarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

TERÖRÄ°STÄ°N OÄžLU ARANIYOR

Teröristin saldÄ±rÄ± sonrasÄ± eÅŸinin yanÄ±na geldiÄŸi, 1.5. yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n eÅŸiyle kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu alarak kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. Terörist yakalandÄ±ÄŸÄ±nda oÄŸlu yanÄ±nda yoktu. ÇocuÄŸun nerede olduÄŸu araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

"LÜTFEN BENÄ° VURMAYIN"

Terörist operasyon sÄ±rasÄ±nda karÅŸÄ±sÄ±nda polisi görünce "Lütfen beni vurmayÄ±n" demiÅŸ. Teröristle ilgili bir diÄŸer iddia ise kendisine yardÄ±m eden 3 kiÅŸinin yakalanmasÄ± üzerine paniÄŸe kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Konya'daki DEAÅž hücresiyle irtibata geçtiÄŸi yönünde. Ä°stihbarat birimlerinin bu giriÅŸimi fark ettiÄŸi öne sürülüyor.