Ä°kinci tur baÅŸladÄ± meclisten 1. ve 2. madde geÃ§ti

TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n ikinci turu baÅŸladÄ±. Oylama sonucunda 1. ve 2. maddeler meclisten geÃ§ti.

TBMM'de 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin ikinci tur müzakerelerinde ikinci madde de kabul edildi.Oylamada 2. Madde için 342 kabul oyu verilirken 139 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylama öncesinde maddeye iliÅŸkin önerge iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±. CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.Teklifin ikinci maddesi ile milletvekili sayÄ±sÄ± düzenleniyor. 2. Maddede "2709 sayÄ±lÄ± Kanunun 75 inci maddesinde yer alan "beÅŸyüzelli" ibaresi "altÄ±yüz" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir" deniyor.

TEKLÄ°FÄ°N BÄ°RÄ°NCÄ° MADDESÄ°

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nÄ±n "YargÄ± yetkisi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiliyor.Buna göre, yargÄ± yetkisinin, Türk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair hüküm, "BaÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z" mahkemelerce kullanÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸiÅŸecek.

ÖNEMLÄ° OLAN TÜMÜ ÜZERÄ°NDEKÄ° OYLAMA

Ä°kinci tur, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduÄŸu için büyük önem taÅŸÄ±yor. Maddeler ayrÄ± ayrÄ± oylandÄ±ktan sonra teklifin tümünün oylamasÄ± yapÄ±lacak. Kabul oyu, referandum sÄ±nÄ±rÄ± olan 330'un altÄ±nda kalan madde düÅŸmüÅŸ olacak. Teklifin tümünün oylamasÄ±nda, kabul oyu 330'un altÄ±nda kalÄ±rsa maddeler 330 ve üzerinde oy almÄ±ÅŸ olsa da teklifin tamamÄ± düÅŸmüÅŸ sayÄ±lacak.

ÖNEMLÄ° OLAN TÜMÜ ÜZERÄ°NDEKÄ° OYLAMA

Ä°kinci tur, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduÄŸu için büyük önem taÅŸÄ±yor. Maddeler ayrÄ± ayrÄ± oylandÄ±ktan sonra teklifin tümünün oylamasÄ± yapÄ±lacak.Kabul oyu, referandum sÄ±nÄ±rÄ± olan 330'un altÄ±nda kalan madde düÅŸmüÅŸ olacak. Teklifin tümünün oylamasÄ±nda, kabul oyu 330'un altÄ±nda kalÄ±rsa maddeler 330 ve üzerinde oy almÄ±ÅŸ olsa da teklifin tamamÄ± düÅŸmüÅŸ sayÄ±lacak.

SADECE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K ÖNERGELERÄ° GÖRÜÅžÜLECEK

Ä°kinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüÅŸme açÄ±lmadÄ±, konuÅŸmalar da yapÄ±lmadÄ±. Sadece maddeler üzerinde verilen deÄŸiÅŸiklik önergeleri görüÅŸülecek. Birinci turda üzerinde deÄŸiÅŸiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkÄ±nda ikinci turda önerge verilemeyecek.Ä°kinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapÄ±lacak.