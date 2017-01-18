TSK DAEÅž'a ait hedeflere yÃ¶nelik koordinasyonlarÄ± Rusya'yla paylaÅŸtÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile DAEÅž'e ait hedeflerin vurulmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸan Rusya, ilk defa hava operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, Suriye'deki terör örgütü DEAÅž'a ait hedeflere yönelik gün içinde düzenlenen hava operasyonuyla ilgili detaylarÄ± paylaÅŸtÄ±. Koalisyona ait Ä°HA'lar ve Ä°ngiliz uçaklarÄ±nÄ±n gün içinde DEAÅž hedeflerini vurduÄŸu açÄ±klandÄ±.

RUSYA Ä°LE KOORDÄ°NASYON SONRASI BOMBARDIMAN

AyrÄ±ca Rusya yetkilileriyle yapÄ±lan koordine ile Rus uçaklarÄ±nÄ±n da DEAÅž hedeflerini imha ettiÄŸi söylendi. Uzun bir süreden sonra koalisyon savaÅŸ uçaklarÄ± ile ilk kez hava taarruzu düzenlendiÄŸi ifade edildi.

Ä°NGÄ°LÄ°Z UÇAKLARI DEAÅž'I VURDU

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, bugün sabah saat 07:00'da, 07:14'de, 11:35'te ve 16:20'de Koalisyona ait ABD SilahlÄ± Ä°HA'lar ile gerçekleÅŸtirilen keÅŸifler esnasÄ±nda düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda El Bab bölgesinde DAEÅž'a ait hedefler vurulduÄŸu, yine bugün saat 15:30 sularÄ±nda Koalisyon ile yapÄ±lan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAÅž terör örgütü hedeflerine Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan (Ä°ngiltere'ye ait TORNADO savaÅŸ uçaklarÄ± ile) hava taarruzu düzenlendiÄŸi ve hedeflerin imha edildiÄŸi açÄ±klandÄ±.

RUS UÇAKLARINDAN TAARRUZ

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasÄ±nda imzalanan mutabakat çerçevesinde, bugün Rusya yetkilileriyle yapÄ±lan koordine neticesinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile El Bab'Ä±n güneyinde belirlenen DEAÅž hedeflerine hava taarruzlarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

SURÄ°YE REJÄ°MÄ° DE GÜNEYDEN Ä°LERLÄ°YOR

Suriye ordusu da, DÜN (17 Ocak) öÄŸle saatlerinde Halep'in doÄŸusundan, DAEÅž'in elindeki El Bab'a taarruz baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. El Bab güneyi ve güneybatÄ±sÄ±nda baÅŸlayan operasyonlarda Rasm el Abud kasabasÄ± ve MuÅŸheyrife köyünün Suriye ordusunun eline geçtiÄŸi bildirildi. Rasm el Alam kasabasÄ±na da giren Suriye ordusunun asÄ±l hedefinin Deyr Hafir üzerinden Tabka bölgesine inmek olduÄŸu iddia edildi.