Hulusi Akar terÃ¶rle mÃ¼cadelede TÃ¼rkiye'nin daha fazla desteklenmesi gerekiyor dedi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n, dün ve bugün Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'deki NATO KarargahÄ±nda icra edilen 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Orgeneral Akar'Ä±n, bugünkü toplantÄ± kapsamÄ±nda askeri komite üyelerini, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±, Irak'Ä±n kuzeyi ve bölgenin gerçekleri hakkÄ±nda bilgilendirdiÄŸi belirtilerek, NATO'nun terörle mücadele kapsamÄ±nda Türkiye'ye daha fazla destek vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Öte yandan Orgeneral Akar, Fransa, Kanada, Romanya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ve NATO Askeri Komite BaÅŸkanÄ± ile ikili görüÅŸmelerde de bulundu.