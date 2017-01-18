Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/01/2017 20:56

Hulusi Akar terÃ¶rle mÃ¼cadelede TÃ¼rkiye'nin daha fazla desteklenmesi gerekiyor dedi

hulusi akar

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n, dün ve bugün Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'deki NATO KarargahÄ±nda icra edilen 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Orgeneral Akar'Ä±n, bugünkü toplantÄ± kapsamÄ±nda askeri komite üyelerini, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±, Irak'Ä±n kuzeyi ve bölgenin gerçekleri hakkÄ±nda bilgilendirdiÄŸi belirtilerek, NATO'nun terörle mücadele kapsamÄ±nda Türkiye'ye daha fazla destek vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Öte yandan Orgeneral Akar, Fransa, Kanada, Romanya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ve NATO Askeri Komite BaÅŸkanÄ± ile ikili görüÅŸmelerde de bulundu.

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Ä°ÅŸte Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n polise verdiÄŸi ilk ifadesi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶rist 48 saattir polis tarafÄ±ndan sorgulanÄ±yor. SaldÄ±rganÄ±n o geceyle ilgili anlattÄ±ÄŸÄ± bilgilerin tek tek doÄŸruluÄŸu kontrol ediliyor.


Polisler Reina saldÄ±rganÄ±yla sohbet ederek terÃ¶risti Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n sorgusu sÃ¼rÃ¼yor. Deneyimli polisler saldÄ±rganÄ±n ifadesi iÃ§in terÃ¶ristle konuÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

okmeydanÄ± operasyon

Ä°stanbul'daki dev operasyona AFAD ve itfaiye ekipleri destek veriyor

Ä°stanbul OkmeydanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da polis ile gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyona AFD, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri de destek veriyor