Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne FETÃ– operasyonu

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶rist 48 saattir polis tarafÄ±ndan sorgulanÄ±yor. SaldÄ±rganÄ±n o geceyle ilgili anlattÄ±ÄŸÄ± bilgilerin tek tek doÄŸruluÄŸu kontrol ediliyor.