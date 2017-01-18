Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne FETÃ– operasyonu

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼ren operasyonlarda Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde Ã§alÄ±ÅŸan 100 kiÅŸi gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Belediyede yapÄ±lan operasyonda 58 kiÅŸinin daha gÃ¶revine son verildi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha önce idari soruÅŸturmayla görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ankara BüyükÅŸehir Belediye çalÄ±ÅŸanÄ± 58 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
HEPSÄ° DE BYLOCK KULLANICISI
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nde FETÖ/PDY üyesi olduklarÄ± gerekçesiyle görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan kiÅŸiler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütün gizli haberleÅŸme programÄ± 'Bylock' kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 58 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. Bu kiÅŸilerin daha önce Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nde görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan çalÄ±ÅŸanlar olduÄŸu ve 36'sÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
"100 KÄ°ÅžÄ° GÖREVDEN ALINDI" DEMÄ°ÅžTÄ°
Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, geçtiÄŸimiz günlerde Meclis 15 Temmuz AraÅŸtÄ±rma Komisyonu'na verdiÄŸi ifadede, bu süreçte belediyede FETÖ ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 100 kiÅŸinin görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.