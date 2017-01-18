Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 18/01/2017 20:53

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne FETÃ– operasyonu


FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼ren operasyonlarda Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde Ã§alÄ±ÅŸan 100 kiÅŸi gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Belediyede yapÄ±lan operasyonda 58 kiÅŸinin daha gÃ¶revine son verildi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha önce idari soruÅŸturmayla görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ankara BüyükÅŸehir Belediye çalÄ±ÅŸanÄ± 58 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.

HEPSÄ° DE BYLOCK KULLANICISI

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nde FETÖ/PDY üyesi olduklarÄ± gerekçesiyle görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan kiÅŸiler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütün gizli haberleÅŸme programÄ± 'Bylock' kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 58 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. Bu kiÅŸilerin daha önce Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nde görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan çalÄ±ÅŸanlar olduÄŸu ve 36'sÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"100 KÄ°ÅžÄ° GÖREVDEN ALINDI" DEMÄ°ÅžTÄ°

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, geçtiÄŸimiz günlerde Meclis 15 Temmuz AraÅŸtÄ±rma Komisyonu'na verdiÄŸi ifadede, bu süreçte belediyede FETÖ ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 100 kiÅŸinin görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

 

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Ä°ÅŸte Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n polise verdiÄŸi ilk ifadesi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶rist 48 saattir polis tarafÄ±ndan sorgulanÄ±yor. SaldÄ±rganÄ±n o geceyle ilgili anlattÄ±ÄŸÄ± bilgilerin tek tek doÄŸruluÄŸu kontrol ediliyor.


Polisler Reina saldÄ±rganÄ±yla sohbet ederek terÃ¶risti Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n sorgusu sÃ¼rÃ¼yor. Deneyimli polisler saldÄ±rganÄ±n ifadesi iÃ§in terÃ¶ristle konuÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

okmeydanÄ± operasyon

Ä°stanbul'daki dev operasyona AFAD ve itfaiye ekipleri destek veriyor

Ä°stanbul OkmeydanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da polis ile gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyona AFD, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri de destek veriyor